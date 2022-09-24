特區護照續期｜自助服務站免預約 地址、必備文件、申請8步教學

新冠肺炎疫情逾三年，因入境需隔離，不少港人這數年來都未有出國。港府公布，下周一（26日）起入境檢疫安排將改為「0+3」，刺激港人旅遊意欲，不少人亦急急為過期的特區護照續期，導致特區護照預約辦證網頁塞爆。 除網上或APP申請外，其實使用申請證件服務站都毋須預約，急需為護照續期的港人，可於入境處總部及七間分區辦事處辦公時間，直接前往辧理，由服務站鏡頭拍照。 即查入境處各辦事處申請證件服務站數量及辦公時間 據入境處資顯示，現時若要申請護照，可選擇親身遞交、郵遞、投遞、使用「申請證件服務站」，或在互聯網或入境處流動應用程式申請。不過，記者今日逾下午1時前往政府網站，發現網上申請旅行證件服務塞爆，料因太多人一同進入查詢。 記者今日逾下午1時前往政府網站，發現網上申請旅行證件服務塞爆，料因太多人一同進入查詢。（政府網站截圖） 申請證件服務站不設配額 如認為親身遞交、郵遞及投遞太麻煩，市民亦可使用「申請證件服務站」，其無需預約，亦不設配額。據記者今日所見，現場人流不多，只要為中國公民、香港永久性居民及有身分證，則可以在辦公時間內利用「申請證件服務站」申請護照，但如申請人遺失護照或護照已損毁，或更改個人資料，則須親身於櫃枱提交申請。 「申請證件服務站」設在灣仔入境處總部及七間分區辦事處，可以自助形式遞交特區護照申請。（入境處網站截圖） 「一條龍」形式提交申請 可EPS、八達通、轉數快付款 市民須帶透過身份證及一張背景為白色的彩色近照申請護照續期，但如未有帶照片，申請人可以選擇使用服務站的自助拍攝照片服務提交照片。如果申請者未滿18歲，則要再帶同同意這項申請的父、母或合法監護人的香港身份證或有效旅行證件；及出生證明書或法庭頒令以證明兩者關係；而如如果兒童未滿11歲，更須出示學校證件或其他身份證明。 透過「申請證件服務站」，市民可以自助「一條龍」形式提交申請，包括輸入申請資料、免費即場拍攝照片、付款等。付款方式有易辦事（EPS）、八達通、轉數快。 ▼「申請證件服務站」所需文件▼ 1.現有的香港永久性居民身份證/「申請香港永久性居民身份證收據」(ROP140/140A)； 2.一張背景為白色的彩色近照，相片須符合特定規格。申請人可以選擇使用服務站的自助拍攝照片服務提交照片。(只適用於身高1.25至1.90米的申請人) 3.若申請人是十八歲以下，須另備以下文件： ．同意這項申請的父、母或合法監護人的香港身份證或有效旅行證件 ．出生證明書(如在香港出生則無需提交)以證明他/她與同意這項申請的父、母的關係，或法庭頒令(如適用)以證明同意這項申請的合法監護人對申請人擁有管養權。 4.如果申請人是年滿十六或十七歲及屬已婚人士，則只須遞交結婚證書(如在香港結婚則無需提交)，無須父、母或合法監護人的同意及遞交第(3)及第(4)項的文件。 5.已持有香港永久性居民身份證的十一歲以下兒童的額外規定: