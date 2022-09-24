0918-0924一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 台海緊張的背景下，美國總統拜登21日罕見在聯大場合重申美方立場。（美聯社） 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 一週大事關注焦點：聯大總辯論／英國女王國葬／蒲亭動員徵兵俄人逃亡／伊朗抗議潮／赤道幾內亞廢死／波音遭罰64億／台東強震1死171傷／10月電價凍漲／0+7最快10/13上路 國外新聞 ★聯大總辯論 歐美領袖罕見連袂提及台海穩定 繼美國總統拜登後，歐洲理事會主席米歇爾23日在聯大總辯論發言提到歐盟支持台海穩定。台海局勢緊繃之際，歐美領袖罕見連袂藉此國際場合強調台海和平穩定的重要性。他的發言側重譴責俄羅斯入侵烏克蘭，後段話鋒一轉說：「我們希望崛起中的國家真誠參與為和平與發展做出的集體努力，包括中國。」並表示歐盟不會對侵犯人權視而不見，特別是新疆地區和香港。 ★蒲亭動員徵兵30萬人引發逃亡潮 烏克蘭親俄地區展開入俄公投 俄羅斯總統蒲亭為升級對烏克蘭的軍事行動，21日頒布局部動員令，估計再徵召30萬人參戰。動員令不僅引發反對人士抗議，俄國民眾更大舉逃亡想方設法離開國境，以免收到入伍令。有獨立媒體披露，動員令有項機密條款可允許召集多達100萬後備軍人。與此同時，俄國掌控下的烏克蘭4個州23日展開公投，決定是否加入俄羅斯聯邦，期間傳出武裝組織逼迫當地民眾投票。 在俄羅斯掌控下的4個烏克蘭地區23日開始公民投票，決定是否加入俄羅斯聯邦。圖為23日盧甘斯克州公民在俄羅斯伏爾加格勒臨時住宿設施投票。（美聯社） ★英國女王國葬儀式上百元首出席 斷杖儀式首公開 英國女王伊麗莎白二世的隆重國葬19日在西敏寺舉行，出席國葬儀式的國內外政要中約有500名世界領袖，包括美國總統拜登、日皇德仁、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道與歐盟執委會主席范德賴恩。儀式結束後，載著女王靈柩的車架由百餘名海軍士兵牽引護送，在國會與白金漢宮一帶的大道繞行，最後以靈車送往倫敦近郊的溫莎城堡的聖喬治教堂，安置於已故王夫菲立普的墓穴旁邊。在家族葬禮中的斷杖儀式成為焦點，象徵這位女王統治的時代結束。儀式上一次舉行是在女王父親國王喬治六世1952年的葬禮上，這次則是全球首度見證。 宮務大臣派克勳爵（前）19日負責斷杖，象徵他為女王的服務正式結束。後為新國王查爾斯三世。（Joe Giddens/Pool via 美聯社） ★伊朗庫德族女子未戴頭巾被捕後身亡掀抗議潮