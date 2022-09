百济神州携手多方共同启动血液肿瘤患者关爱行动

改变推动进步,助力血液肿瘤患者走向"治愈"未来

上海2022年9月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年9月24日,一项主题为"改变治愈未来 Change is the cure · 为爱点亮"的血液肿瘤患者关爱行动正式启动。该项目是于9月22至25日在上海举行的第十七次全国血液学学术会议的重要内容之一,致力于呼吁社会多方携手,以爱传递希望,助力血液肿瘤患者获得更长的生存期并迎来治愈疾病的未来。该关爱行动得到包括百济神州在内的多方共同支持,血液肿瘤领域的多位专家和企业代表共同启动了项目。



血液肿瘤患者关爱行动启动仪式

血液肿瘤:发病率逐年上升,但长生存率和治愈率也在提高

血液肿瘤是起源于造血系统的一大类恶性肿瘤的统称,主要包括白血病、淋巴瘤和骨髓瘤等。当前,由于人口老龄化趋势、生活方式等影响因素,血液肿瘤的发病率正快速攀高,是我国公众健康和公共卫生领域面临的一大挑战。其中,我国每年淋巴瘤新发病例约10万人[1],[2],发病率年增长率为3%~5%[3],已成为临床常见的几种主要癌症之一;急性淋巴细胞白血病(ALL)是一种快速进展的血液及骨髓性肿瘤,在成人和儿童中均有发病[4]。ALL约占成人白血病的20%;2018年,中国约有82607例新增白血病患者[5],[6] ;多发性骨髓瘤(MM)是血液系统第二大常见的恶性肿瘤,是一种克隆性浆细胞异常增殖的恶性疾病,约占血液系统恶性肿瘤的13%[7],[8]。据2018年WHO全球肿瘤调研报告显示,中国MM发病率正呈现出逐年增高的趋势,且发病趋于年轻化。

随着规范化诊疗的推进、突破性疗法和创新药物的不断涌现,我国血液肿瘤已进入精准靶向与免疫治疗并行的新时代[9],成为控制率及治愈率较高的肿瘤之一。

以血液肿瘤中的淋巴瘤为例,其已成为少数能治愈的癌症中治疗效果最好的恶性肿瘤之一。根据2022年发布的第5版《WHO造血淋巴肿瘤分类》,淋巴瘤现有100多种不同亚型[10],其中霍奇金淋巴瘤中80%可以治愈[11]。除了早发现、早确诊之外,分型是否准确,治疗是否规范是决定淋巴瘤能否有效控制并最终得到治愈的关键[12]。

虽然不同亚型的淋巴瘤治疗效果的差距还很大,但总体疗效已有很大提升[2]。通过BTK抑制剂等新型靶向治疗,一些惰性淋巴瘤,如慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤患者可以像管理慢性病一样应对肿瘤疾病,迎来更长的生命周期和更好的生活质量。慢性淋巴细胞白血病患者经过规范治疗,其中位生存期可长达10年,减少了对患者的预期寿命的影响[13]。

患者关爱:点亮治愈疾病的希望和拥抱健康生活的信心

随着治疗结果和生存期获得提升,改善血液肿瘤患者的生活质量成为另一关注点,同时这也是患者的迫切需求。就目前而言,多数血液肿瘤患者仍需要长期治疗,对疾病仍存有恐惧或担忧复发,往往导致其心理负担增加。他们希望获得鼓励,并渴望回归正常、美好的生活。

上海交通大学医学院附属瑞金医院赵维莅教授表示:"如果说规范诊疗和全程管理是提高血液肿瘤患者治疗效果的基础,那么充满人文关怀和关爱的社会环境是患者拥抱健康生活的关键。患者需要被‘医身’,更要被‘医心’。我们需要给予患者更多的关心、关注和关爱,点亮他们治愈疾病的信心与希望。"

在血液肿瘤的全程管理中,患者关爱应该贯穿初诊、复诊、诊疗管理、健康教育等全过程,包括为患者提供信息、情感与心理支持等服务。这对患者接受规范化治疗并提高治疗和随访依从性,医患双方更好地制定疾病治疗和长期管理方案,提升患者治疗信心和改善生活质量等方面具有相辅相成的作用。

共同行动:汇聚社会多方力量,助力患者走向治愈未来

针对血液肿瘤患者的需求与痛点,"改变治愈未来 Change is the cure · 为爱点亮"血液肿瘤患者关爱行动应运而生。血液肿瘤患者关爱行动呼吁和倡导社会各界参与,合力开展长期关爱活动。据本次启动会上介绍,该项目将通过鼓励全民线上公益接力、分享患者正能量抗癌故事、以及开展形式多样的患者及照料者疾病教育活动来提高公众对血液肿瘤的认知,为患者和照料者带来治愈疾病的希望与信心。

以"百创新药,济世惠民"为己任,百济神州长期深耕血液肿瘤领域并致力于引领改变。过去十年,百济神州围绕白血病、淋巴瘤、骨髓瘤等适应症,通过自主研发和战略合作,建立了丰富的产品管线,为全球患者持续带来众多高品质创新药物。百济神州大中华区首席商务官殷敏女士表示:"百济神州一直以来将‘为全世界的癌症患者提供有效、可及且可负担的好药‘作为使命,并通过不断努力,致力于为肿瘤患者带来更长生存期和可期的治愈方案。而‘改变治愈未来’也是今年百济神州ESG(环境、社会和公司治理)的全球主题。很荣幸,我们能够参与到本次的血液肿瘤患者关爱行动中,与中国血液肿瘤领域的众多顶尖专家一道,集结社会各界力量共同呼吁,携力打造血液肿瘤患者治愈可期的未来。"

本次第十七次全国血液学学术会议由中华医学会和中华医学会血液学分会主办,上海市医学会承办,上海交通大学医学院附属瑞金医院、苏州大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院协办。大会在促进包括淋巴瘤、骨髓瘤、白血病、罕见病等血液肿瘤领域最新进展、未来探索等信息分享与交流的同时,呼吁社会各界共同行动、合力通过改变,助力血液肿瘤患者迎来可"治愈"的未来。

[1] Liu W, et al. Aging (Albany NY). 2022 Apr 10;14(7):3175-3190.

[2] 刘卫平,朱军. 2021年淋巴瘤治疗进展[J]. 肿瘤综合治疗电子杂志,2022,8(1):94-98.

[3] 宁春萌. GSK126通过EZH2-miR-26a-5p-NSD2轴调控弥漫大B细胞淋巴瘤生物学行为的研究[D]. 大理大学, 2019.

[4] Mayo Clinic. Acute lymphocytic leukemia. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/acute-lymphocytic-leukemia/symptoms-causes/syc-20369077

[5] Baljevic M, Jabbour E, O’Brien S, Kantarjian HM (2016). "Acute Lymphoblastic Leukemia".

[6] Global Cancer Observatory. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/160-china-fact-sheets.pdf

[7] Raab MS, Podar K, Breitkreutz I, Richardson PG, Anderson KC. Multiple myeloma. Lancet. (2009) 374:324–39. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60221-X.

[8] Kazandijan D. Multiple myeloma epidemiology and survival, a unique malignancy. Semin Oncol. 2016 Dec; 43(6): 676–681.

[9] CSCO,淋巴瘤诊疗指南 (2022年版)

[10] Alaggio, R., Amador, C., Anagnostopoulos, I. et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. Leukemia 36, 1720–1748 (2022). https://doi.org/10.1038/s41375-022-01620-2

[11] 中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会, 中国医师协会肿瘤医师分会, 中国医疗保健国际交流促进会肿瘤内科分会.中国淋巴瘤治疗指南(2021年版).中华肿瘤杂志.2021.43(7):707-735.

[12] 马军,等. 淋巴瘤患者全程管理专家共识——惰淋篇.

[13] 中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会, 中国医师协会肿瘤医师分会, 中国医疗保健国际交流促进会肿瘤内科分会.中国淋巴瘤治疗指南(2021年版).中华肿瘤杂志.2021.43(7):707-735

百济神州携手多方共同启动血液肿瘤患者关爱行动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com