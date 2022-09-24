喜讯！李锦记荣获第七届广东省政府质量奖提名奖

广州2022年9月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 9月1日，广东省人民政府公布第七届广东省政府质量奖获奖名单。凭借卓越品质，李锦记荣获第七届广东省质量奖提名奖，是本届获奖名单中唯一的食品企业，同时也是食品行业内首家获得该殊荣的企业。

广东省政府质量奖是由广东省人民政府设立并授予质量标杆企业的最高荣誉。该奖授予在创建先进质量管理模式、推广先进质量理念、推行科学质量管理方法成效突出，具有显着的示范带动作用，对广东质量强省建设作出突出贡献的企业和组织。

9月1日，广东省人民政府公布第七届广东省政府质量奖获奖名单。李锦记凭借独特的质量管理模式，荣获第七届广东省质量奖提名奖。李锦记作为本届广东省质量奖获奖名单中唯一的食品企业，亦是食品行业内首家获得该殊荣的企业，这象征着李锦记的卓越品质获得认可，同时作为行业的标杆，此次获奖为食品行业树立模范，有助于推动行业的高质量发展。

"100-1=0"质量百分百坚持

质量是品牌的核心竞争力。134年来，李锦记以 "思利及人"的核心价值观作为营商处世之道，坚持"100-1=0"的质量管理理念，履行食品安全的社会责任。李锦记一直坚持以全球最严格的标准作为产品标准，设有"从农田到餐桌"全产业链食品安全管理系统，严格监控每一个生产程序，确保每一瓶李锦记产品质量与安全。一瓶李锦记酱油从选料到出厂就有超过200个项目及1,000项以上指标检测与控制。

科技创新"驱动"技术转型升级

李锦记持续引进先进技术及设备，使用全球最大的原粒黄豆连续蒸煮及圆盘制曲系统之一，结合传统酱油工艺和现代生产技术，将传统的制曲设备升级为连续蒸煮及圆盘制曲系统，大大提高了酱油产能及原料的利用率，制曲过程均处于密封的环境，干净卫生、质量稳定。同时亦设有管道式灭菌机及超高速包装线，其中全自动高速玻璃瓶生产线能达到每小时48,000瓶。



连续蒸煮及圆盘制曲设备

另一方面，李锦记在产品研发方面也持续突破，采用先进减盐技术使薄盐酱油产品中盐分较普通酱油降低最多30%，即"减盐不减鲜"。疫情常态化之下，更以多种口味的"一招胜"方便酱料包等新品开拓市场，让消费者居家就可以轻松烹饪制作出星级美味。



李锦记产品全家福

"智慧工程"助力打造"卓越质量"

李锦记构建信息化、数字化、智能化的"智慧工程"，打造智慧工厂，提升企业核心竞争力。在生产过程中，采用先进智能在线检测系统提高食品安全性，以及持续研发培育出拥有"智能制造、智能检测、智能包装、智能物流、智能营销" 五大模块的"智慧系统"。

高标准引领高质量发展

作为调味品行业标杆，李锦记参与国家标准、行业标准及团体标准21项，引领产业的高质量发展，包括，《辣椒酱质量通则》国家标准、《蚝汁》和《虾酱》两项行业标准以及创新蚝油、酱油、辣椒酱绿色设计产品评价技术规范三项团体标准。其中，绿色设计产品评价技术规范标准是目前行业高端引领的标准，指导促进行业高质、高效、绿色发展。

凭借严格的质量管理体系，卓越的品质，李锦记产品亮相于多项国际盛事，并获得多项认证及殊荣，包括︰2011年和2017年两次零缺陷通过美国 FDA（食品药品委员会）审核；2008年成为北京奥运会调味品供应商，并多次亮相于上海世博会、杭州G20峰会、亚运会、厦门金砖会晤等多项国际盛事；从2012年起连续五度入选成为神舟飞船宇航员佐餐酱料。

获得广东省政府质量奖提名奖对李锦记产品质量是一个肯定，更是一股动力，驱使，李锦记继续坚持"100-1=0"的质量管理理念，追求卓越品质，为消费者提供选料上乘、美味、安全而健康的中式酱料。

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