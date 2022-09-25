DADA NIGHT RUN屏東場起跑 5000跑友感受國境之南星光秋夜

【民眾網方健龍綜合報導】「DADA STARRY NIGHT RUN星光夜跑馬拉松-屏東場」9/24(六)下午6點在屏東縣大鵬灣青洲遊憩區鳴笛起跑，吸引全台5000多名跑友共襄盛舉，賽事路線從東港鎮平路往大鵬灣環灣自行車道路線直至林邊鄉，沿途經過大鵬灣跨海大橋、塗家厝海灣堤防、崎峰濕地，隨著筆直寬廣的的自行車道不停的直線前進，讓跑友們身心靈伴隨著秋夜晚風盡情奔跑前進。 主辦單位精心提供跑友優質且安全友善的夜跑環境，沿途賽道交管動線及安全，規劃明確路線的指引與安排，會場更貼心準備補給點心，及現場DJ炒熱氣氛。本場DADA NIGHT RUN屏東場分為愛跑組(12公里)、青春組(5公里)，在國境之南的星光夜晚，感受與白日不同的寧靜與平靜，讓跑者在賽後能盡情的釋放能量。 競賽結果出爐，12公里愛跑組別男子組第一名為報告班長「曾子豪」，以45分04秒高速完賽，第二名周柏江﹅第三名林鼎洋。12公里愛跑組女子組由國內跑步高手蘇淑琴，以1小時03分13秒拿下第一名﹅第二名黃秀芳﹅第三名陳鈺涵。 主辦單位指出，本次成功報名屏東場的跑友，在限時期限內皆可抽200組DADA露營折疊椅，另前2000報名繳費者皆可獲得DADA乾濕分離多功能提袋，此外，現場更有讓人目不暇給的節目安排及驚喜活動，讓每位跑者享受不一樣的路跑體驗。 主辦單位透過與當地民宿、旅店的住宿配套優惠，及餐飲業者做異業優惠結合，讓跑友們參加活動之餘，還可自行規劃輕旅來個二日小旅行，跟著DADA以最High的心情來場螢光夜跑吧！ 《圖說》「DADA STARRY NIGHT RUN星光夜跑馬拉松-屏東場」24日下午6點在屏東大鵬灣青洲遊憩區鳴笛起跑。（圖／DADA NIGHT RUN主辦單位提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 《圖說》跑友們歡喜站上凸台留影，體驗得獎感覺。（圖／DADA NIGHT