普京決策大改變 前顧問：受到習近平影響 【9.26紀元頭條】孫力軍「立功」免死 習在震懾誰？ 大陸天氣異常 罕見狂風襲北京 河北飛雪 中國大陸異象頻現。9月22日，罕見11級狂風襲擊北京，大樹被吹倒，核酸帳篷被掀翻。同一天，河北張家口，黃曆八月飄雪。 9月22日，北京突然狂風大作。許多地方圍牆倒塌，大樹連根拔起。「北京大風」衝上微博熱搜。 影片顯示，一名男子為防止被大風颳跑，拚命抱住一棵樹不撒手。還有一名女子被大風吹倒。 北京民眾：看看這棵大樹，把大公交都給砸了。這得多大風呀！全是大樹，連根拔起啊！就是在光明路上，光明橋往西一下橋。 還有許多地方的圍牆被大風颳倒；還有北京的核酸帳篷被狂風吹爛；有的核酸帳篷被狂風直接掀翻。 據北京市氣象台消息，9月22日，北京遭遇罕見「暴風」襲擊，午夜前後，風力達到11級，風速為28.5米/秒。 有民眾認為，北京的狂風太不同尋常。 有民眾說：「北京大風陣風到了11級，快被嚇死了！」 就在北京遭遇罕見狂風的同一天，在河北張家口的康保縣和崇禮區等地，出現黃曆八月飄雪的異象。 河北民眾：提前過冬，下雪了！ 河北民眾：2022年的9月22號，咱們河北省下雪了！ 河北民眾：現在是9月22號，看看啊，下雪了！ 中國民間有「六月飛雪，必有奇冤」的說法。這次下雪是在黃曆八月二十八，也相當罕見。