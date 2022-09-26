0+3｜檢疫酒店原定10月底結束 政府須「包底」30日最多付逾2億

入境檢疫「0+3」今日（26日）起實施，抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，這個維持近兩年的安排終於走進歷史。 不過，第八輪檢疫酒店名單上共有62間酒店參與，原定在10月31才日結束，據了解，政府按合約要向參加酒店在未來一個月支付「包底」費用，只要相酒店入住率不足一半便會受惠。按《香港01》粗略估算，若所有參加計劃的檢疫酒店入住率，接下來30日均不足50%，以每個房間每日上限600元、入住率為零計算，政府合共要向參與的酒店最多支付逾2億元。 香港酒店業主聯會呼籲政府盡快制定通關時間表，讓業界可提早做好準備，否則酒店的人手將難以應付突然轉變成「0+0」時大批來港人潮。 ▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼ + 9 政府須「包底」30日 入住率不足五成即受惠 有酒店業界人士透露，政府與檢疫酒店的合約中，有條款列明若計劃煞停，「包底」限期便由政府公布日起計30日。換言之，政府於9月23日公布放寬「0+3」的措施，包底限期便會直至10月23日。只要參加檢疫酒店計劃的酒店，未來一個月入住率不足五成，便會受惠。 至於包底的計算方法，若酒店的入住率僅三成，政府則需補貼兩成人住率包底費，即入住率愈貼近五成，可領取補貼的金額愈低；反之若入住率為零，則可取得最多的金額。政府將每日以房價的七成，或以上限600元作補貼。 若入住率為零 政府每日「包底」達708萬元 政府本月13日曾公布，連同新加入以及早前因不同原因提前解約的酒店，參與第八輪計劃的檢疫酒店有62間，共提供約23,600個房間。若該批酒店的入住率，接下來一個月均為零，並以上限600元作計算，政府每日「包底」一半房間的費用，為708萬元，30日合共約2.1億元。 ▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼ + 12 酒店推優惠留港人Staycation 香港酒店業主聯會經理陳媛妍表示，雖然由今早開始，受影響檢疫酒店可重新開始接待顧客，但仍需時間維修及消毒，提高參加Staycation顧客的信心，因此酒店房並非即時可開放。同時，不少檢疫酒店以商務客為主，可預期放寬至「0+0」前，入住率將維持較低水平。