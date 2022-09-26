香港放寬海外入境檢疫 燃起對中國鬆綁的期望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北26日電）香港今天起實施海外入境檢疫「0+3」，英國金融時報報導，這措施燃起外界對中國同樣鬆綁入境檢疫限制的期望，但有分析認為不可基於香港的措施來預測中國的清零防疫政策。 金融時報今天報導，港府23日公布取消海外入境需在酒店隔離後，外界很快將注意力轉移到中國，不禁問「北京願意讓香港放寬防疫政策，對中國大陸的清零政策意味著什麼？」 香港放寬海外入境檢疫，令人對中國很快也放寬入境檢疫限制充滿期望，因入境中國後需集中隔離等措施打擊了中國的經濟，並嚇壞全球投資者。 報導引述全國人大常委譚耀宗表示，香港可以作為重新開放邊境的先導項目，及讓中國大陸當局檢討其影響及相關數據。 譚耀宗又表示，中國的政策在實踐中已經變得更有針對性，放寬防疫限制將會是中國大陸的方向。 報導指出，目前有跡象顯示中國正逐步放寬旅遊限制，並引述一名駐上海的國有企業經理表示，他們被告知明年可以開始申請國外商務旅遊。 不過，有分析認為，對香港重開邊境被視為北京也會立即改變其防疫政策的訊號，要小心解讀。 報導引述美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃延中表示，不可以基於香港所做的來預測中國大陸的清零防疫政策會怎樣。 另有政治評論員相信，明年3月兩會後中國才會放鬆防疫政策。高盛（Goldman Sachs）此前預測，中國最少延至明年第2季才開始逐步重開邊境。 報導引述總部位於北京的策緯（Trivium）咨詢公司分析師Xinran Andy Chen表示，北京知道香港沒有條件維持「清零」政策，包括地區組織動員在社區進行檢測及像中國封城。 他表示，雖然香港放寬海外入境檢疫，但在可見的將來香港與中國大陸之間邊境管制仍然維持現狀。 香港歐洲商務協會（European