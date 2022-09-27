舒淇出任「萬豪旅享家」首位亞太區品牌大使！化身酒吧老闆點燃旅遊魂，台灣新飯店佈局曝光

萬豪國際集團為宣傳旗下旅行計劃「萬豪旅享家」，請舒淇琪擔任首位亞太區品牌大使！更同步公開台灣酒店佈局計畫，實在太令人期待。 by Benny – 2022/09/27 更新 Photo／萬豪國際集團、Weibo 你多久沒有恣意旅行了呢？全球最大酒店集團「萬豪國際集團」為旗下旅行計劃「萬豪旅享家」推出全新宣傳活動、宣佈由金馬影后舒淇擔任首位亞太區品牌大使，並同步公開在台據點佈局願景。 萬豪旅享家在由廣告導演張哲掌鏡的宣傳影片《聽旅行說》中，邀請舒淇化身性感嫵媚的酒吧老闆，藉由三段影片將旅行與親情、友情和愛情相串連，搭配知名音樂製作人雷光夏創作的背景曲調，交織出一部部能重新審視人際關係的旅行故事，也點燃你我沈寂已久的旅遊魂。 旅行對於舒淇來說，是一個探索和改變的過程，她表示：「在旅程中，我能放慢生活的節奏，以全新角度看待親情、友情和愛情，繼而重拾擁抱日常生活的動力。」而若身為「萬豪旅享家」會員，便能在各國酒店中享受更多禮遇，為旅途中增添更多難忘且深刻的回憶。 截至2022年，萬豪國際集團在台已達到21間酒店據點，最新開幕的為台中李芳艾美酒店，預計2023年會再開幕花蓮傑西艾美酒店、板橋馥華艾美酒店、八里福朋喜來登酒店，另外同步宣布啟動「萬豪旅享家」台灣LINE官方帳號，加入便能獲取各酒店最新訊息，未來規劃能快速訂房功能。 品牌更透露將引進AC Hotel、JW萬豪、Tribute Portfolio三個全新酒店品牌，5年內預計拓點達30間據點，為台灣旅遊增添多元住宿選擇。 延伸閱讀