麥當勞推異國漢堡 那堤買1送1

▲麥當勞回歸美日「異國風味系列」，接力開吃美式「起司脆薯雙牛堡」、「起司三層牛肉堡」，日式「柚香塔塔脆鷄堡」！歡慶世界咖啡日，購買冰／熱「經典美式」或「經典那堤」，即享同品項「買1送1」優惠。（圖／台灣麥當勞提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 麥當勞呼應旅遊限制陸續鬆綁，將於明（28）日起回歸美日「異國風味系列」，包括美式「起司脆薯雙牛堡」、「起司三層牛肉堡」，日式「柚香塔塔脆鷄堡」將接力開吃，來一場味覺輕旅行！更祭出多重最新優惠歡慶「世界咖啡日」，9/30於麥當勞APP或LINE禮物購買冰／熱「經典美式」或「經典那堤」，即享同品項「買1送1」優惠，平均一杯最低只要24元起；於Instagram貼文或限時動態公開分享「一秒到美/日！」濾鏡，還有機會抽中「麥當勞千元禮券」；麥當勞歡樂送消費滿350元獨家贈送「11×11小物盒」，共有冰淇淋、大麥克、滿福堡、和薯條共4款超萌必收。 隨著旅遊限制陸續鬆綁，大家已經忍不住都在密切準備要出國了，麥當勞決定先為消費者開放美味登機，將於9/28～11/8好評回歸「異國風味系列」，選用紐澳100%雙層純牛肉、美式經典香濃切達起司醬與人氣薯餅打造，豪氣美味的「起司脆薯雙牛堡」可一次享用多層次美味，並同步推出「起司三層牛肉堡」，自9/28起開賣。10/12起再接力推出日式「柚香塔塔脆鷄堡」，以獨門香料將去骨鷄腿肉醃漬入味並酥炸，淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜製成的檸檬塔塔醬，最後灑上微辣香柚胡椒粉，清爽有味。 台灣麥當勞更一次祭出多重最新優惠，9/28～10/19，於Instagram貼文或限時動態公開分享「一秒到美/日！」濾鏡，並tag @mcdonaldstw帳號，即有機會抽中「麥當勞千元禮券」（共計10名）。 McCafé歡慶世界咖啡日，於9/30(五)推出「當日限定優惠」，消費者只要於「麥當勞APP的隨買店取」或「LINE禮物」購買中杯冰／熱「經典美式」或「經典那堤」，即享同品項「買1送1」優惠，平均一杯最低只要24元起（雙平台各限量1萬組，售完為止）。 9/28～11/1（或送完為止），麥當勞歡樂送網路訂餐滿350元，即獨家贈送「11×11小物盒」乙個，共有冰淇淋、大麥克、滿福堡、和薯條共4款經典造型超萌必收。9/28起供應「冰淇淋款／大麥克款」，10/5起供應「滿福堡款／薯條款」；每筆訂單限贈乙份，款式恕不指定、送完為止，消費金額恕不累計，Uber Eats、foodpanda 均不適用；活動詳情請見歡樂送訂餐網站。 另外歡慶LINE Pay上線！9/28～10/3，使用LINE Pay於麥當勞歡樂送單筆消費滿200元，即享LINE POINTS 8%回饋（本活動期間限得40點）；10/4～12/29，每週二、三、四使用LINE Pay於麥當勞歡樂送，消費不限金額皆享LINE POINTS 3%回饋（本活動期間歡樂送每筆限得15點）。 另外，肯德基全新「雙層青花椒咔啦雞腿堡」全面升級香爆款「雙層＋雙麻」，豪邁夾入2倍酥脆多汁的咔啦雞腿排，而且是獨特調製的雙倍香麻帶勁辛口味，搭配優惠券「40382」青花椒咔啦雞腿堡