FERRAGAMO 2023 春夏系列，新任創意總監 Maximilian Davis 首作登場！

9月24日台灣時間晚間七點半，FERRAGAMO 新任創意總監Maximilian Davis的首場時裝秀，在全球的引頸期盼下，於米蘭時裝周登場，為品牌揭開嶄新篇章：好萊塢式的文藝復興主義。Davis解釋道：「我想透過引入好萊塢文化來向Salvatore的起源致敬，我指的是引領美國電影新浪潮的新好萊塢，歌頌她獨有的輕鬆和性感，以及她特有的日落和日出。」 by 花漾543 – 2022/09/27 更新 這種全新的奢華語言結合了現代視野與佛羅倫斯的純粹美學，向品牌的誕生地致敬。薄透的針織、光潤細滑的絲綢及層層的烏干紗體現出優雅的空靈感，搭配受文藝復興啟發的麂皮編織涼鞋與閃亮配飾，展現懾人魅力。 新好萊塢式的慵懶海灘風情，被拜物主義的高調醒目所顛覆：油亮的皮革、極貼身的剪裁和迷你短褲；即便是簡單的日常單品如背心、POLO領上衣、緊身褲等，也被賦予極為反常的奢華面貌。針織系列採用鏤空編織工藝，讓底下的肌膚若隱若現，或是以半透明的薄透質感，打造不經意的時髦性感。晚宴服系列採用大量水晶，慵懶大方，借鑑FERRAGAMO在在1959為一代巨星瑪麗蓮夢露所製作的閃亮紅鞋，讓好萊塢指標性的浮華魅力在這場盛會中再次重現。 西裝剪裁為八○年代經典男士菁英形象注入當代風格：比例完美，運用常用於女裝系列的細緻面料，打造狂傲細膩的風流態度。燕尾服也以烏干紗與府綢面料，以及無領與無袖的創新剪裁，打造出新時代的正裝魅力。 伸展台上的另一個亮點 — Wanda包，於1988年首次亮相，並以Salvatore的妻子命名。本季以時髦圓滑的嶄新比例重新詮釋，讓此獨具特色的稜形肩背包帶有極簡主義的摩登風格。「我希望每件作品都能具有玩心、令人渴望，都能有自己的一席之地。」Davis解釋道。 運用精準線條來突顯包款、鞋履及飾品原有的自然美感。全新Gancino造型鞋跟輪廓清晰，復刻自典藏作品的鏤空手提包以亮面皮革內襯顏色對比鮮明的帆布，令人聯想起藝術珠寶上的線條起伏。流動飄逸的絲巾印花被簡化重塑，每個作品都以全新的形式重振了代表Ferragamo DNA的經典符碼，「我想從歷史典藏中尋找能被重新定義並貼近當代生活的設計。」Davis進一步說明。 色彩的選用源自於美國視覺藝術家Rachel Harrison的Sunset系列作品，運用了許多褪色的印花與手染的針織單品，顏色包含光亮白、深靛藍、奶油黃及天空藍。全新的Pantone紅色，正式展現了品牌經典的色調，是整個系列發表中極為重要的存在。本次秀場坐落於米蘭市中心一座融會巴洛克與新古典主義風格的古建築中，是世界上最古老的神學院之一，費時修復，於本次時裝周首次敞開神秘的大門，與Maximilian Davis 的首個系列一同登場。酒店廣場地板覆蓋上一層鮮豔的紅色細沙，