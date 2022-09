香氛迷請注意! TOM FORD週年慶寶藏地圖在這裡! 韓國男神們帶你買，從森林系木質調系列到週慶限量奢華香氛禮盒，大家的願望清單TOM FORD一次勾滿!

你有多久沒有感受大自然的美好呢?偶爾放下都市生活去森林裡盡情放空,會發現一草一木原來都是種自然藝術。由朴敘俊、崔宇植、BTS V、朴炯植、Peakboy演出的實境節目《In the SOOP:友情旅行》中,他們用最真實的樣貌表達最純粹的心情,其中一幕他們圍坐在營火旁,五人異口同聲說出只要盯著木頭燃燒的營火就能意外感到平靜,觀眾也從畫面得到了共鳴,連孔劉深愛TOM FORD私人調香系列,儘管我們無法與男神們身處同個空間,但Tom Ford讓你我都能在家就與五位呼吸著相同的秘境空氣,現在就跟M編一起前往高段香氛的世界中旅行,也把週慶四大人氣組帶回家享受優雅又療癒的味道吧! by 花漾543 – 2022/09/28 更新 彷彿加入一場《In the SOOP:友情旅行》的香氛心靈之旅 Tom Ford週年慶寶藏地圖由此開始… 「我想放下一切去旅行。」這或許正是你此刻的心情,總被工作生活忙碌追趕著,找不到讓身心解放的逃出口,掙脫不了的時刻…那麼請交給TOM FORD私人調香系列放鬆地去傾聽大自然聲響,呼吸森林間濕潤又暖心的氣息,不自覺五感就這麼被林間樹木緊緊環抱,無壓的瞬間正是森林秘境獻給大家2022最真摯的禮物。除了近期火紅到不行的木質調香氛,TOM FORD香氛系列,絕對週年慶期間大家必收的寶藏,從經典香氛到限量奢華裡合組,以下就是TOM FORD寶藏地圖與必收單品與組合。