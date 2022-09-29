入境台灣免隔離！旅行社超佛自由行、團費一次看，還能免費辦護照，最低2萬有找

0+7新制正式來了！入境台灣不用再隔離，各大旅行社都推出特色行程、優惠專案，甚至還能免費辦護照，終於能出國玩啦。 by Benny – 2022/09/29 更新 Photo／DR 中央流行疫情指揮中心正式宣布10/13後放寬政策為「0+7」新制，從國外入境者免居家隔離檢疫、實施7天自主防疫，代表終於迎來能自由飛行出國的日子！各大旅行社在此時都上架限定優惠、開賣話題行程，甚至還能免費辦護照，立刻開始挑選行程吧。 雄獅旅遊11/30前報名享「免費辦理護照」服務 雄獅旅遊現在已經上架販售日韓、東南亞、美加、歐洲等行程商品，最低的解封特惠專區：「解封首爾時尚購物小旅行4日」每人最低價19900元起；長程線則有「解封特選法國聖誕市集直飛8日」，是聖誕節旅遊的絕佳選擇。而在11/30前報名付訂團體旅遊商品，（限2023/3/20前出發）便能享有免費辦理護照服務，現省1800元，名額無上限。 可樂旅遊主打特色主題、節慶遊程 想把握時間趕快打勾人生清單，可樂旅遊海外行程包含土耳其熱氣球、冰島極光玻璃屋，都是一生必去夢幻之旅！另外還有追楓紅的韓國「丹楓內藏山」、日本三大名園之一兼六園等知名景點；冬季限定的滑雪體驗、童話風合掌村也都能找得到，10/25後出發、最低23888元起。 KKday開賣「瀬户內海奢華藝術之旅」 看好解封后旅遊習慣改變，KKday推出12天11夜、限量名額的「瀨戶內海奢華藝術之旅」！由資深專業講師洪秀華帶領、跳島導覽「秋之瀨戶內國際藝術祭」，並入住安藤忠雄設計旅宿、品嚐到底日本料理，機加酒每人團費22萬元起，即日起開賣、10/25出發。 易飛網開賣「國境解封首發團」 想要搶在親朋好友前面出國玩，那就必搶易飛網「全新國境解封首發團」！將由10/8出發泰國曼谷、10/13零時返台，為全台第一班於國境解封後抵台的班機，隔天立刻上班去。另外也規劃日本首發航班，於10/16飛往沖繩、東京及北海道三地，自由行最低價僅14900元起。 星宇航空航線增班迎旅遊熱潮 面對後疫情、國門重啟，星宇航空將於9/30興櫃掛牌，目前航點有澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、福岡、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等10個，都將逐步增班至每周4班以上。日本旅遊部分將於10/28開航札幌、沖繩新航線及恢復峴港每天定期航班，9月底交機的第4架330neo新機也將飛航東京，宿霧航線則可望2023年開航。 延伸閱讀