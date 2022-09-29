Uber小黃更方便 新用戶折2次120元

▲ Uber 根據平台大數據分析，「優步小黃」已成為許多民眾日常移動的新選擇。（圖／Uber 提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 Uber 今（29）日宣布擴大計程車車隊合作，共同推動「優步小黃」乘車體驗再升級，候車時間縮短至平均5分鐘左右，並新增信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay、 Google Pay 等多元支付選項，讓乘客輕鬆一鍵叫車，日常通勤與出遊更便利。歡慶「優步小黃」體驗升級，Uber App 新用戶於今起到12/31，輸入優惠序號【優步小黃2022】，即可享有2趟「優步小黃」每趟最高120元乘車折抵優惠。 Uber 大數據分析顯示，「優步小黃」於台北及高雄上線至今，已成為許多民眾日常上下班通勤以及週末聚會的新選擇，使用 Uber App 叫車的三大尖峰時段包含週間上午7點至9點、週間下午5點至7點，以及週末凌晨0點到2點。從雙北熱門目的地顯示上下班通勤、逛百貨購物、旅遊住宿，及周末「愈夜愈High」夜間歡聚的日常乘車需求。 大台北地區乘客十大熱門目的地包含台北車站、板橋車站、南港車站、101大樓、京站、新光三越A11、統領百貨、Att