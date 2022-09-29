臺北白晝之夜 10／1士林跨夜盛大登場

台北士林萬麗酒店-士林廚房自助式早餐檯供應手工蒸籠小點。（台北士林萬麗酒店提供） 台北士林萬麗酒店-R bar逸庭空間設有大面落地窗，讓賓客盡享午後風情。（台北士林萬麗酒店提供） 「2022臺北白晝之夜」即將於10月1日晚間在士林區跨夜盛大登場，台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）緊鄰主要展區「士林官邸公園」，10月份特別推出響應活動，包括R bar逸庭「白晝之夜特調—白天也懂夜的黑」搭配暢飲和點心，以及「白晝之夜」住房專案，雙人入住尊貴山景房、享R bar暢飲。此外，10月1日活動當天將在士林官邸公園攤位，販售10款白晝之夜限定外帶餐食；餐廳也將配合調整營運，R bar安排歌手現場演唱，並延長營業至凌晨2點；士林廚房則於10月2日早上5點30分，開放自助式早餐入場，現場優惠價每位450＋10％元，讓民眾徹夜沉浸藝術之美，同時享受特色美食。 源起於法國的夜間藝術節「白晝之夜」，以跨夜舉辦、公眾場域、自由參加為主軸，台北市自2016年加入響應城市，2022年首度來到士林，共規劃四大展區，其中士林官邸公園將化身「黑夜童話派對」展演場域。 台北士林萬麗酒店作為官方指定住宿，且緊鄰士林官邸公園展區，推出系列響應活動。1樓酒吧「R bar逸庭」與白晝之夜聯名特調「白天也懂夜的黑」，使用濃縮咖啡加入通寧水、伏特加及卡魯哇咖啡酒，在視覺上營造深淺色的漸層效果，呼應「白晝之夜」藝術體驗跨越日夜的概念，即便在夜晚也可以品嚐咖啡風味調酒。 臺北白晝之夜主要展區士林官邸公園，也將在「露天音樂座」舞台旁，設置「白晝之夜X士林萬麗」專屬攤位，於10月1日19：00至10月2日02：00，販售10款白晝現場限定外帶餐食，包括以法國經典點心結合酒店的玫瑰意象，精心製作的「玫瑰荔枝可頌＋繽紛馬卡龍」組合，以及「白晝之夜特調—白天也懂夜的黑」、「玫瑰成熟時」等獨特調飲。 而民眾在徹夜參與藝術盛事後，還可至酒店1樓餐廳「士林廚房」享用自助式早餐，有現點現做的「班尼迪克蛋」、古法製作的蛋餅、手工蒸籠小點及日式壽司等，包羅多國經典美味。餐廳10月2日將提前至早上5：30開放入場，用餐時間至7：30，現場優惠價只要450＋10％元（原價750＋10％元）。 ★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！