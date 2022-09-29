懶人包！「0+7」10/13正式上路 5張圖看懂新制

記者黃宣瑄/綜合報導 中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，經持續監測國際及國內疫情，疫情正以穩定可控方向發展，在評估國內防疫與醫療量能後，為邁向防疫正常生活，自10月13日零時(航班表定抵臺時間)起，入境人員免除居家檢疫，改須進行「7天自主防疫」，並開放相關邊境管制措施，以兼顧防疫、經濟、維持社會運作及國際交流之需求，說明如下： 一、每週入境總人數：試行每週15萬人次為原則。 二、自主防疫天數：入境日為第0天，進行「7天自主防疫」。 (一)取消居家檢疫。 (二)旅客入境前免於「入境檢疫系統」線上申報及免持國內手機門號。 (三)取消開立旅客「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」。 (四) 停止居家檢疫之關懷追蹤機制、電子監督措施、健保註記及地方政府居家檢疫關懷服務等措施。 (五)自主防疫期間應遵守之防疫規範： 1. 自主防疫地點以符合1人1室(獨立衛浴)條件之自宅或親友住所或旅館為原則。 2. 儘量避免接觸重症高風險對象(包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等)。 3. 有症狀請在家休息，如無症狀且有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學，並應全程佩戴口罩。 4. 有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。離開座位時及餐點使用完畢後應立即佩戴口罩。外出期間有飲食需求可暫免佩戴口罩，用畢後立即佩戴。 5. 禁止前往醫院陪病、探病，建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。