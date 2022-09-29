迎國境解封！GO SURVEY最新國人旅遊意願調查大公開

(中央社訊息服務20220929 15:49:38) 受新冠肺炎疫情影響，國人已長達近三年未出國，隨著疫情逐漸穩定，各國陸續開放自由行，行政院今正式宣布「0 + 7」國境鬆綁自10月13日實施，根據HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY公布9月份最新網路調查報告，近7成民眾未來已有計畫出國，而一年內有意願出國的男性甚至高於女性一成左右。海外首選旅遊地為日本和韓國，至於東南亞和歐洲、美國及加拿大等防疫規定鬆綁，解封程度高的國家也受到較高青睞。 GO SURVEY這份最新旅遊意願調查顯示，民眾對於國門開放後最想造訪的國家，日本及韓國仍以高達近六成的支持度居冠，其次則為歐洲國家，第三則為東南亞包括泰國、越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓各國。 針對即將迎來的日本出國旅遊熱潮，HAPPY GO特別推出兩大優惠活動，首先是與日本d POINT合作推出「台日跨境點數服務」，給予卡友方便又能跨境累兌點的管道，即日起至10月31日(一)「申辦d POINT」即可獲得HAPPY GO 100點及d POINT 100點。另外，也與日本點數龍頭T Point合作推出T Card快樂購聯名卡，即日起至10月16日(日)線上辦卡就有機會抽中100點，於HAPPY GO官方臉書指定貼文留言並上傳日本購物照片及標記一位好友，就有機會在抽中100點，不論是d