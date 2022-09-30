消費券｜7-Eleven八達通領券、百佳買現金券同送優惠券 著數一覽

【消費券/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】第二期電子消費券將於周六（10月1日）凌晨發放，零售商紛紛把握消費券加十一國慶檔期，推出優惠吸客。 其中，DFI零售集團旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven，率先推出消費券優惠，包括購買惠康2,000元禮券，最多送140元禮券；在7-Eleven領取八達通消費券，送兩張3元優惠券及1張「7CAFÉ」7元換購券；購買萬寧3,000元禮券再送200元禮券等。 PayMe亦聯同惠康推出獨家優惠，9月30日首5,000名PayMe用戶，在惠康消費任何金額送100元優惠券；優惠期間用戶在惠康購物滿300元亦可享九折。此外，PayMe及WeChat Pay HK分別即將推出的多項消費券優惠，涵蓋商場、購物及飲食，下文將詳盡列出。 百佳︰買$2000現金券送$400優惠券 百佳超級市場宣布，由即日起至10月20日，在全線百佳門市購買50元百佳現金券滿1,000元，獲贈總值150元優惠券；滿2,000元則獲400元優惠券。 有效期方面，50元百佳現金券為2023年3月31日；至於所有優惠券則為今年10月27日，不可與易賞錢會員日92折優惠同時使用。 當中，150元優惠券包括︰50元百佳門市優惠券兩張、50元百佳網店優惠券1張；400元優惠券則包括︰50元百佳門市優惠券4張、50元百佳網店優惠券兩張，易賞錢App會員可額外獲贈總值100元的門市電子優惠券，但須在付款前出示App方可使用該優惠。 惠康︰買$2000禮券最多送$140禮券 DFI零售集團宣布，由9月30日至10月13日，在惠康分店購買現金券1,000元即送50元，2,000元則送120元。顧客在優惠推出的首3日購買禮券，再獲限時優惠，買1,000元多送10元，即合共送60元；買2,000元則多送20元，即合共送140元。所有贈送的現金券均不設最低消費。 優惠視乎各分店的現金券供應而定，售完即止。每人限購10,000元現金券，可使用任何支付工具購買。優惠所贈送的50元及120元現金券，有效期至10月31日；限時優惠所贈送的10元及20元現金券，有效期則為10月5日至10月11日。