懶人包》解封倒數國外團旅開賣！5大旅遊業者優惠措施一次看

[廣告] 請繼續往下閱讀 新頭殼newtalk 在行政院正式宣布10月13日開放邊境，並解除禁團令後，許多旅遊業者也趁勝追擊，立馬推出了國外團旅優惠，《新頭殼》為大家整理5大旅遊業者推出的最新促銷，範圍從亞洲到歐洲都有，期待沉寂已久的國外旅遊能盡快復甦。 1. 雄獅旅遊 在邊境開放一宣布沒多久，雄獅旅遊就於官網推出解封特惠專區，從亞洲到歐美紐澳通通都有，每人最低價新台幣2萬元有找；另外，為慶祝組團解禁，除了推出解封特惠團體旅遊商品外，雄獅旅遊即日起到11月30日祭出「免費辦護照」活動，等於現省1,800元，且活動名額無上限。 2. 可樂旅遊 可樂旅遊也即日起開賣各式國外行程，包含亞洲短線4到5日、歐美長線9到12天為主的團體遊程，可以到土耳其看世界遺產，搭熱氣球；還有浪漫的北歐極光旅行；也可以赴日韓追雪，或是去霧宿擁抱鯨鯊，輕撫迷你眼鏡猴；泰國推出的minitour，專屬VAN車服務，4人即可成行，古法按摩SPA、高爾夫渡假村、文青市集，各式主題套裝通通有。 3. KKday KKday即日起將開賣「沖繩耍廢包車漫遊小包團」，主打沖繩海灘度假村放空、漫遊耍廢，品嚐炭火串燒吃到飽、網美星野咖啡廳、百年古家地豚料理，以及人氣名店暖暮拉麵等在地美饌，東京、大阪、北海道、九州等小包團行程也同步開賣。 其他長天數的旅客，KKday也規劃限量12天11夜「瀨戶內海奢華藝術之旅」，包含精選住宿、特色餐食並搭配隨團講師深度導覽，25日出發。 4. Klook Klook 推出8週年慶 8大驚喜優惠，最高有30％回饋。且配合國境開放，不僅有國內商品，國外也有很多商品有優惠折扣，像是美國加州迪士尼樂園限量85折、新加坡香水／芳療精油製作體驗 限量買1送1方案、S.E.A.海洋館™1日門票