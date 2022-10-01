中租餐飲新事業！推出清酒品牌仲酣

▲中租企業總裁辜仲立。（圖／品牌提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 中租企業旗下日本酒新事業「仲酣（JLK SAKE STUDIO）」正式面巿，這是辜仲立餐飲版圖繼艾斯奇「總裁牛肉麵」、「中實泰樂瓦」葡萄酒、「JLK精品咖啡」以及「SENS」時尚法式料理後，再下一城。進行兩年多市場調研後，和長谷川酒店策略合作之下成立的仲酣，讓消費者在台灣就能接觸到日本國內限定酒款，展望成為最優質的日本酒類選品店。 ▲「仲酣」於10月1日隆重開幕。（圖／品牌提供） 「仲酣」於10月1日隆重開幕，辜仲立與長谷川酒店代表後藤女士，以及中租控股董事長陳鳳龍、中實控股董事長黃炳彰、艾斯奇暨仲酣董事長花敏華，一同進行剪綵儀式。花敏華表示：「仲酣以日本酒造、台灣進口商、餐廳與消費者的角度，進行多面向思考，來解決日本酒類供應鏈問題，採『去中間化』的模式，作為供應商（酒造）與消費者之間的橋樑。」 過往，在台灣銷售的清酒，大多是向日本較末端的批發商或零售商購買，採購價格偏高。而仲酣所有的品項，皆透過長谷川酒店統籌直接向酒造採購，透過長谷川的採購能力進行去中間化，可免除不必要的成本。 ▲中租企業旗下日本酒新事業「仲酣（JLK SAKE STUDIO）」正式面市。（圖／品牌提供） 辜仲立全程參與仲酣的品牌識別設計和門市裝潢規劃。仲酣以金色的圓潤型態作為品牌標章，發想源自於清酒的原物料米、水滴跟酵母，而白色為基礎並輔以金黃色點綴， 也能夠烘托出純潔高雅的品牌印象。 此外，三菱重工空調也舉辦「風味」Bar Surfing，丘香10/8開賣、The Fridge Bar10/15開賣、Kashoku10/3開跑，三間酒吧跨界合作，以空調的風為命題，運用調酒師的創意發想，演繹出《速冷》、《重工級感受》、《不凡》三主題調酒，每間店3款共計9款，限時限量風味特調等你體驗風的味道。