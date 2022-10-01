辜仲立餐飲新版圖問市 新品牌仲酣搶攻日本清酒商機

中租 (5871-TW) 旗下日本酒新事業「仲酣 (JLK SAKE STUDIO)」正式問市，中租總裁辜仲立今 (1) 日表示，仲酣歷經 2 年多的調查研究，透過去中間化模式，降低採購成本，讓消費者在國內就能用較親民的價格買到日本限定酒款。 仲酣是由中租旗下的艾斯奇餐飲與日本酒類批發商長谷川酒店合資成立的新品牌，首家門市選定落腳在信義區忠孝東路的市政府捷運站出口，這也是辜仲立繼艾斯奇「總裁牛肉麵」、「中實泰樂瓦」葡萄酒、「JLK 精品咖啡」以及「SENS」時尚法式料理後，再下一城。 仲酣董事長花敏華表示，仲酣以日本酒造、台灣進口商、餐廳與消費者的角度，進行多面向思考，來解決日本酒類供應鏈問題，採「去中間化」的模式，作為供應商 (酒造) 與消費者之間的橋樑。 台灣所銷售的清酒，大多是向日本較末端的批發商或零售商購買，採購價格偏高，但透過去中間化模式，由長谷川酒店統籌直接向酒造採購，可免除不必要的成本。 花敏華指出，仲酣嚴選北海道至九州共 20 多家酒造的產品，包括清酒、燒酎、水果酒等，除了受歡迎的大眾化品項外，更有許多是酒造只提供給日本國內特定通路銷售的特約店款商品，以及長谷川酒店與酒造共同客製的 PB(Private