0925-1001一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 一週大事關注焦點：蒲亭借非法公投併吞烏克蘭4州／北溪天然氣管遭炸藥破壞／義大利選舉右派獲勝／安倍晉三國葬儀式唱名台灣／入境0+7新制重點／張孝全黃秋生林家棟金馬爭帝／ PLG董事會拍板戴維斯以本土球員出賽／玉山艦交船 國外新聞 ★蒲亭藉非法公投併吞烏克蘭4州 澤倫斯基申請加入北約 俄羅斯總統蒲亭9月30日在克里姆林宮宣布，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。被俄軍占領的烏克蘭盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫松等4州，近日舉辦公投，俄國當居稱4州民眾透過公投決定加入俄羅斯聯邦。對此，歐盟強烈譴責俄國併吞占領區，稱永遠不會承認「非法」公投，並將加強制裁。另外，烏克蘭總統澤倫斯基9月30日宣布申請加入北大西洋公約組織，他表示，只要蒲亭在位就不會與俄國協商。 俄羅斯總統蒲亭9月30日宣布，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。歐盟稱永不承認非法公投。（中央社製圖） ★北溪天然氣管遭炸藥破壞 德情報單位：幕後黑手指向俄羅斯 俄羅斯從波羅的海連接至德國的北溪1、2號天然氣管線疑因爆炸導致外洩。德國情報單位研判，爆炸威力相當於500公斤的黃色炸藥，如此高強度的爆炸非恐怖分子所為，只有「國家」才有能力主導，幕後黑手可能是俄羅斯。專家表示雖然這恐為史上最大單一甲烷外洩事故，但不致對氣候變遷造成重大影響。 ★義大利選舉右派獲勝可望迎史上首位女總理 新政府料持續抗中挺台路線 右派義大利兄弟黨贏得國會大選最多席次，45歲的黨魁梅洛尼可望成為義大利史上首位女性總理。義大利在2019年成為第一個參與中國「一帶一路」計畫的G7國家，後來卻數次否決中資併購，似乎反映出義大利的中國夢覺醒，並且轉而支持台灣，即將帶領新政府的梅洛尼料將延續抗中挺台的新路線。 義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（圖）有望成為義大利史上首位女性總理，預料將延續抗中挺台的路線。（路透社） ★安倍晉三國葬儀式唱名台灣 日相岸田讚揚前任勇氣 日本已故前首相安倍晉三國葬9月27日下午在日本武道館舉行，場內播放回顧安倍從政以來關鍵談話與重大政績的影片，出席人士也依序上台獻花，媒體鏡頭捕捉到遺孀安倍昭惠數度落淚送別夫婿。首相岸田盛讚安倍執政時提出的「自由且開放的印度太平洋」，並稱讚安倍是有勇氣的人。另外，在各國代表獻花時，日本政府以「台灣」稱呼台灣代表團。 日本前首相安倍晉三國葬在上台獻花時刻，日本政府以「台灣」唱名。右排左起為謝長廷、蘇嘉全、王金平。中央社記者楊明珠東京攝