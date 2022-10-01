開國門迎解封財 台灣準備好了嗎

（中央社記者潘姿羽台北1日電）COVID-19疫情籠罩全球已經2年多，隨著邊境陸續解封，各國早已示範「報復性旅遊」有多狂熱。台灣也將於10月13日解封國門，入境改採「0+7」並取消禁團令，業者引頸期盼外國光觀客來台替營收進補，但想要大啖解封財，「轉骨有成」是關鍵。 [廣告] 請繼續往下閱讀 出口降溫 解封效應發酵內需可望吞下大補丸 疫情期間，台灣靠著高科技產業出口強勁表現，繳出漂亮經濟成績單，去年經濟成長率更逆勢突破6%，創下11年來最佳紀錄。 不過，全球景氣放緩，需求降溫，連帶影響台灣的出口動能，政府及民間智庫紛紛下修今、明兩年經濟成長率預測值；同時對邊境逐步解封，民眾生活回歸正軌抱持期待，預估「內需」將成為驅動經濟的主要引擎。 「第4季內需可望回升，答案是肯定的」，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，香港、日本陸續解封，大家都在搶訂機票出國；隨著鄰近國家陸續開放邊境，對於雙邊觀光旅遊、航空業幫助會很明顯，這樣的情況有望延續至明年。 解封日期愈來愈近，飯店業者多已蓄勢待發。六福萬怡形容，國門開放如同為沉寂已久的觀光業「解渴」；雲品則積極拜訪海外入境旅行的旅行社與公司行號，希望盡快爭取到國外旅遊團客，拉抬業績表現。 台北的地標景點台北101在疫情之前，每年都有超過200萬的旅客來朝聖；台北101對於國門解封也樂觀其成，期待帶動日韓等地國際觀光客來台。 「大家期待了非常久」，商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍直言，疫情期間，國際觀光客進不來，政府只能靠著國旅搭配振興措施，讓業者度過難關，接下來邊境開放後，外國旅客能夠進入台灣，對觀光產業一定有幫助。 大啖「解封財」前得先面對2挑戰 專家籲借鏡日本模式 根據交通部觀光局來台旅客統計，2019年來台旅客量達到歷史最高峰，衝上1186.4萬餘人次，當年觀光外匯總收入大賺144.1億美元，為歷史次高水準；沒想到2020年COVID-19疫情來襲，各國邊境嚴管之下，來台旅客人次斷崖式崩跌，到了2021年，來台旅客更僅剩14.4萬人次，寫下半世紀新低紀錄。 疫情期間，外國來台旅客幾乎歸零，觀光旅遊業裁員、無薪假樣樣來，只求度過凜冬。 苦守寒窯2年餘，如今終於迎來解封商機，旅遊業者形容，好比一直躲在黑暗的洞穴裡，最近終於「重見天日」。 不過李世珍話鋒一轉，直言解封效益一定會有，但是能挹注多少效益，他則偏向保守，畢竟想要大啖「解封財」之前，會先面臨兩大挑戰。 首先，台灣政府的邊境解封措施來得突然，業者期待很久但反應不及，「這麼多人會進來，我們準備好了嗎？」 李世珍以日本為例，日本早早就為解封做準備，除了提供各種語言能力的機場服務人員，為接待遊客進行演練，盤點退稅服務是否完備，甚至飯店備妥空氣清淨機，相較之下，台灣似乎還沒看到相關措施。 除此之外，疫情期間觀光人力大舉流失，李世珍直言，現在還聽到飯店業者大喊缺工、缺人，房務清潔人員沒補足，要如何迎接外國觀光客？