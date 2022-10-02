男方聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店 姊姊傻了：妹妹居然同意

▲中國福建有對夫妻打算將婚禮辦在麵館，而且要和長輩大壽一起舉辦。（示意圖／翻攝自pexels） 圖文／CTWANT 結婚是人生大事，許多人都希望婚禮氣派隆重，通常會選在高級飯店舉辦。然而，中國福建有一名女子抱怨，妹妹即將結婚，男方卻把地點選在住家附近的一家麵館，甚至男方決定把婚禮和長輩做大壽時一起辦，讓她傻眼至極。 「不理解，真心不理解」，原PO在微博崩潰發文，透露妹妹把婚宴地點訂在一家滷麵店，她好奇搜尋了一下，就是一般小吃店，但明明男方家境優渥，聘禮金甚至給了幾十萬人民幣，不解為何婚宴這樣寒酸，為此感到相當離譜。 ▲原PO不理解為何男方這麼小氣。（示意圖／翻攝自pexels） 原PO指出，附近明明很多高級酒店，甚至不入流的小酒店也很多，她可以接受鄉村在這樣的地方擺流水席，但無法理解選在麵館，「我是實在不能理解」。更讓她吃驚的是，婚禮還要等男方家長過年做大壽時，再一起合辦，但是妹妹居然同意了，「我的天，是我的思想太超前了嗎？」 原PO認為，結婚對雙方都是一輩子的人生大事，新郎和新娘就應該是當天最閃耀的，假如把做壽和結婚放在一起，反而會失焦，「那當天誰才是主人公，誰才是主角？」不過，媽媽和奶奶都答應了，她猜測是時代的鴻溝，萬萬沒想到妹妹也接受，瞬間變得不認識，「這還是那個跟我一起長大，上同一所學校的妹子嗎？」 延伸閱讀 ▸ 再遭娜美開嗆：毛一堆 連千毅「PO圖還原真相」無奈嘆：聽老婆的就對了 ▸ 合體具俊曄放閃…大S狀態極佳遭疑修圖 「幕後合照曝光」網驚：愛情滋養人 ▸ 吳念真被國師斷言「無法退休」 維持40年婚姻靠「忍一時風平浪靜」