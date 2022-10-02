第一波先飛這 5日遊還比疫前優惠

▲五福旅遊趁著解封，推出星宇航空直飛越南峴港5日遊，內行人直呼「比疫情前優惠。」（圖／NOWnews資料圖，業者提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 0+7檢疫政策預計10/13正式上路，許多民眾開始興奮準備久違出國旅遊，旅行社也早有準備搶攻商機。五福旅遊趁勢推出3大國人詢問度最高的海外行程，包含「11/3長榮航空慕尼黑直飛首發團」，德國、瑞士半自助11日，每人最低32,900元起；哈日族追雪開跑，像是Club Med北海道滑雪度假村Tomamu 5日遊等，讓無論是初階還是專業滑雪者都能有絕佳玩樂體驗；最後則是搭乘星宇航空直飛越南峴港的5日行程，目前限定4團，每人最低26700元。五福旅遊董事長特助林繼勝透露：「這比疫情前還優惠！」另外。近期電商平台也推出不少海外行程優惠活動，易遊網東京自由行包機商品，將於10月16日首發啟程，包含來回機票與飯店住宿，每人含稅只要24,900元起；Klook適逢8周年，推出一系列活動，下訂還送「200元旅遊金」，超多好康快在解封前搶起來！ 五福旅遊 五福旅遊趁勢在日前推出「11/3長榮航空慕尼黑直飛首發團」，德國、瑞士半自助11日每人最低32,900元起，內含來回機票和第一晚飯店住宿費用，另外也有提供當地的「加購套裝行程」，滿足既想自助行又想跟團群走的消費者，加購行程包括德國著名黑森林區的佛萊堡，以及如畫般的瑞士琉森湖畔，全程安排中文隨團服務人員讓您無後顧之憂。 另現將迎來冬季追雪潮，五福針對國人最喜愛的日本下手，從著重個人享受的Club Med北海道滑雪度假村Tomamu 5日遊，再到三五好友或親子同遊的「三都雪物語」環球影城滑雪初體驗，讓初階到專業的不同等級消費者可以選擇到適合自己遊程，現場皆安排專教練指導，安全有保障。 最後，東南亞旅遊也是每年國人出國首選之一，五福旅遊近期推出搭星宇航空飛越南峴港的5日行程，每人最低26,700元起並且包含兩地機場稅金及落地簽證費用，目前架上只有限定4團，分別是10/28、29、30、31出發。 ▲五福針對國人最喜愛的日本下手，從著重個人享受的Club Med北海道滑雪度假村Tomamu 5日遊，再到三五好友或親子同遊的「三都雪物語」環球影城滑雪初體驗，讓初階到專業的不同等級消費者可以選擇到適合自己遊程，現場皆安排專教練指導，安全有保障。（圖／五福旅遊提供） ▲五福旅遊近期推出搭星宇航空飛越南峴港的五日行程，每人最低26,700元起並且包含兩地機場稅金及落地簽證費用，目前架上只有限定4團，分別是10/28、29、30、31出發。圖為越南巴拿山黃金橋。（圖／五福旅遊提供） 易遊網 易遊網東京自由行包機商品，將於10/16首發啟程，包含來回機票與飯店住宿，每人含稅只要24,900元起，超級划算！未來預計將推出日本11個航點的團體行程和自由行，包含東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、仙台、名古屋、茨城、小松、熊本、花卷，現出團禁令已解除，商品皆會陸續在易遊網上架販售。 Klook Klook適逢週年慶，祭出「走，出發8」活動，同時放送超多優惠。即起活動前8天至10/7，率先推出「歡樂8轉盤享8%優惠」，熱門景點門票、一日遊行程、租車、飯店住宿、交通票券等多種商品種類的8%折扣券，搶到就能立即使用，無論海內外商品皆可折抵。除每天玩轉盤領8%優惠外，週年慶活動期間每天晚上8點更推出「限量搶88折」或「現折88元」等優惠碼，除了飯店住宿和特定商品外皆可折抵