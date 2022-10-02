「覓．黑川」系列活動開跑

▲為感念美濃國小第三任校長黑川龜吉的紀念音樂會「覓．黑川」音樂會在勞工公園登場。（圖／高市府客委會提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 為感念美濃國小第三任校長黑川龜吉的紀念音樂會「覓．黑川」音樂會，昨(1)日下午在勞工公園登場，由高雄市政府客家事務委員會與高雄市客家文化事務基金會主辦，結合市集、絹印、人物速寫、親子彩繪陀螺DIY等多元活動。 「覓．黑川」音樂會邀請了雙金歌王林生祥、金曲歌手蕭迦勒、熱情活力的黑旋風樂團、音樂創作者劉道文，留奧女高音連筱筠、古典樂搭配現代舞團的地景舞蹈表演。活動最後，所有演出者與高雄市副市長史哲、高市府客委會主委楊瑞霞、詩人醫生曾貴海與貴賓手持LED蠟燭，眾人齊聲合唱黑川校長主題曲「留愛在美濃」，現場氣氛熱鬧、溫馨。 ▲活動最後，所有演出者與貴賓手持LED蠟燭，眾人齊聲合唱黑川校長主題曲「留愛在美濃」，現場氣氛熱鬧、溫馨。（圖／高市府客委會提供） 高雄副市長史哲表示，一百年之後，用客語透過詩詞與劇場等相關活動，傳遞黑川校長一百年前在教育上的貢獻，這不僅僅是一個善的循環，也是愛的傳遞。 高市府客委會主委楊瑞霞表示，黑川校長是美濃國小第三任校長，他對於美濃地區的教育普及及文化教育平權觀念上有貢獻，我們想要在他逝世一百週年的時候，辦理這樣的活動來紀念這位教育家。 ▲「覓．黑川—美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」接續登場。（圖／高市府客委會提供） 「留愛在美濃」主題曲作詞者曾貴海醫師表示，寫這首歌詞的目的是讓黑川校長平凡的偉大的精神重回現場，歌詞中有客家話、日語、華語，就表示客家族群的跨界、跨語言的呈現跟共融。 「覓．黑川—美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」除了紀念音樂會與市集，高雄市客家文化事務基金會還編寫了『覓．黑川–一位美濃老校長的故事』一書提供給現場民眾索閱，同時也將此書捐贈給高雄市圖書總館館藏，讓更多市民朋友能了解黑川校長及高雄市教育發展的歷史。 此次系列活動亦創作了《黑川物語》歌舞劇，將於10月8日在美濃客家文物館戶外廣場首演；11月19日還規劃「Walk in美濃甜蜜巷」小旅行，以輕旅行的概念，探訪美濃客庄。「覓．黑川系列活動」資訊可至「高雄市客家文化事務基金會臉書專頁」查詢。