邀台灣旅客造訪新加坡 實境遊戲上線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北2日電）鎖定疫後台灣旅客市場，新加坡旅遊局今天起打造一系列新加坡相關專屬活動，包括攜手飯店打造新加坡主題房、美食月，更推出實境遊戲，要讓旅客瞭解新加坡文化。 台灣將在10月13日開放邊境，為吸引台灣旅客造訪新加坡，新加坡旅遊局日前舉辦記者會宣布，延伸「即刻隨心所往，心想獅城（Singapo Reimagine）」的策略，即日起推出一系列新加坡相關專屬活動。 新加坡旅遊局表示，酷航宣佈自10月底冬季航班起，加大力度飛航台北-新加坡航點，由現有每週7班，增加為每週18班。新加坡航空已從每週3班，增加為每天1班往來台北與新加坡航班。 新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志表示，這次以文化潮遊、綠意美學、創新科技等多元面向的重新想像旅遊，期待更多台灣旅客前來旅遊。 新加坡旅遊局10月1日起攜手洲際酒店集團旗下台灣飯店，包含台北晶華、高雄洲際和高雄中央公園英迪格等3家飯店，聯手推出600間「新加坡AR主題房」，結合手機APP，提供旅客猶如身處新加坡的體驗。 台中公園智選假日酒店、台中逢甲智選假日酒店、嘉義智選假日酒店、台南大員皇冠假日酒店和高雄愛河智選假日酒店則推出「新加坡美食月」活動，提供一系列新加坡特色小吃。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 新加坡旅遊局表示，凡是入住主題房或用餐者，都有機會獲得酷航台北-新加坡雙人來回機票。此外，新加坡旅遊局與台灣雞尾酒品牌WAT合作，以新加坡特有口味調製出新加坡司令 （Singapore Sling）、可可口味和蝶豆花3款雞尾酒。 新加坡旅遊局也推出實境遊戲「星夢奇航」，結合線上與線下體驗及魚尾獅50週年慶典，消費者可從線上網頁「墨里恩的委託」接受任務，藉著多項線索，瞭解更多新加坡文化，體驗線下遊戲「探索魚尾獅秘寶」，購買實體道具包與朋友一同闖關，成功就有機會獲得來回機票。（編輯：陳清芳）1111002