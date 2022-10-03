國外行程上架 鳳凰：出國人潮將爆量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北3日電）國境將開，旅行社紛紛上架旅遊行程，鳳凰旅遊已推出亞洲郵輪、慶首航歐洲系列、日本包機等行程，並積極召回人力，迎接解封商機，預估「解封後出國人潮勢必爆量、機位供不應求」。 因疫情衝擊，國外團體旅遊市場沉潛了近3年，近期終於迎來了入境「0+7」及解除禁團令，旅行社業者喜迎解封商機，國外旅遊產品全面歸位，陸續祭出行程上架，為即將「大復活」的國外旅遊巿場暖身。 鳳凰旅遊今天發布訊息宣布，已籌備布局亞洲郵輪、慶首航歐洲系列、日本包機等行程，並積極召回人力、補足生力軍，迎接解封商機。 鳳凰旅遊舉例，「歌詩達郵輪-莎倫娜號」蓄勢待發，將於明年春季基隆港啟航，推出3月28日長崎、釜山賞櫻6天」及4月2日濟州、福岡賞櫻6天，其中以陽台艙及套房艙等最為搶手，銷售狀況熱烈，航程有望延續到夏季。 而針對土耳其團體旅遊，鳳凰旅遊以土航包裝的行程推出賀解封首發特惠團，於11月推出4個梯次，限定團新台幣5萬9900元起，再享每人減2000元，因價格超值，部分出發日已秒殺額滿。 此外，長榮航空歐洲新航點米蘭、慕尼黑即將開航，鳳凰表示，規劃義大利10天6萬9900元起、南法11天10萬9900元起，價格反而比疫情前更優惠，11月底開始的德瑞限定團推出第2人減1萬元的促銷，近期詢問度超高；明年3、4月荷蘭花季也迅速上架開賣。 長程線部分的美加地區，鳳凰旅遊推出美西環球影城、阿拉斯加極光、冬季洛磯山城堡飯店等主題，看好解封後的農曆春節檔期；而2023年春季則以華盛頓賞櫻、溫哥華、美加東為主。 日本旅遊是台灣人最愛的行程，鳳凰旅遊建議，如果解封後仍對疫情有所顧慮、又忍不住想衝日本的人，不妨考慮人口不像大城巿這麼多的東北、四國及山陰山陽地區。 鳳凰表示，已推出虎航直飛東北新潟空港，瞄準今年冬天東北玩雪商機，可看藏王樹冰、銀山溫泉泡湯、體驗神隱少女盆舟；四國地區則規劃直飛高知空港行程，造訪四萬十川、魔女小豆島、大啖百年大正軒鰻魚。疫情前熱門的華航直飛鳥取包機，賞櫻預購也開始啟動。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 鳳凰旅遊觀察，解封後出國人潮勢必爆量，機位供不應求，提前卡位是必要的，特別是農曆過年檔期，鳳凰已針對東南亞線提前布局，即將進入春夏旅遊旺季的紐澳地區，春節團也迅速上架；待正式解封後，將會有更多航班陸續就位，預計到明年3、4月，團體機位跟團費才會日趨正常化。 而國內旅遊的部分，鳳凰認為，12月15日前仍有觀光局悠遊團遊補助加持，秋冬行程及高鐵假期的熱度將持續活絡不減。（編輯：趙蔚蘭）1111003