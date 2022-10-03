2022週年慶經典保養明星商品40組推薦！絕對必買大集合

百貨週年慶登場，各大美妝保養品牌都是火力全開祭出豐富組合，如果預算有限或是想買得更精準、只能買一組的話，那麼絕對要鎖定這些最經典、最熱賣的明星商品下手！ by Chiao Hung – 2022/10/03 更新 SK-II 在最需要穩定肌膚的秋冬季節，SK-II獻上蘊含滿滿PITERA™的「潔膚特惠組」，帶給肌膚深度的清潔及完美的保濕，讓肌膚穩定更散發晶透美肌光澤。PITERA™是SK-II幾十年來不變的核心成份，含有50種以上的微量營養素，例如維生素、氨基酸、礦物質等等，讓豐富養份深入肌膚，進而由內而外調理並穩定肌膚況。 活動限定潔膚特惠組 內容：青春露230ml、全效活膚潔面乳20g*3、肌活能量活膚霜15g。 建議零售價：NT6,500。 延伸閱讀 LA MER海洋拉娜 今年週年慶特別為期待首次與經典潤澤系列邂逅的新朋友推出傳奇入門禮讚，邀請大家攜手感受蔚藍大海的奇蹟修護能量。 傳奇乳霜入門組 內容：選購乳霜30ml(乳霜/舒芙乳霜/水凝霜三種質地擇一)，享淨瑩潔膚乳30ml、超能修護精華露15ml、高滲透自律修護乳5ml。 優惠價：NT6,480(九折歡慶價)(價值NT9,220、恕不列入滿額贈計算)。 延伸閱讀