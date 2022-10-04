安倍之后日本在印太的责任与影响力受到关注

日本明年5月19日将在广岛主办七国集团（G7）高峰会。日本在国际间所扮演的角色，特别是未来在印太地区所承担的责任，受到各界的关注。有专家认为，岸田文雄首相必须展现与中国对抗的明确愿景，并在强化防卫的同时与中国对话，以避免冲突。 日本将在明年5月19至21日于广岛主办G7高峰会。此前日本在国防与外交上的国际活动非常密集。 美国印度太平洋司令部司令阿奎利诺预计10月3日当周访问日本和韩国，正展开协调。预计阿奎利诺将与日韩两国政府高官、自卫队、军方相关人士举行会谈。 日本防卫相滨田靖一10月1日在美国夏威夷的印度太平洋司令部参加了与美国、澳大利亚的三国防长会谈。滨田介绍了日本有关修改外交安保长期指针《国家安全保障战略》等的探讨情况。 日对中愿景明确才能维持印太影响力 日本在国际间所扮演的角色，特别是未来在印太地区所承担的责任，受到各界的关注。 位于华盛顿的哈德逊研究所研究员长尾贤(Satoru Nagao)认为，虽然安倍不在了，但他在近几年为日本奠定的外交与国防方针不会有重大的转变，因为大环境没有转变，中国依然在东亚构成巨大的威胁。他在接受美国之音的采访时表示，日本是G7中唯一的亚洲国家，欧美国家期待日本能担任与其他亚洲国家之间的桥梁。 美国《时代杂志》一篇文章指出，安倍改变了日本在世界的地位，直到最后都是日本政坛一言九鼎的人。 长尾贤说，由于俄乌战争爆发，亚洲国家的态度一分为二，大致上可分为日、韩、台、新加坡等对俄罗斯表示谴责的阵营，和不谴责俄罗斯的阵营。因此，日本必须担任协调的角色，而关于日本对中国所能发挥的作用，欧美国家的期待更高。 长尾贤说:“相较之下，(G7)对中国的态度比较一致，因为区域内的国家都感到中国的威胁日益扩大，多少有对抗需求，日本应该比较好居中协调。问题是在对抗中国时，需要有清楚明确的愿景。安倍首相当时抛出了明确的愿景，强调印太地区的和平与稳定，也产生了四方安全对话机制Quad。如此，其他亚洲国家有明确的目标可循，对应比较容易。” 他表示，在安倍首相离世后，岸田政府固然将继承安倍所奠定的路线，但岸田是否能树立明确的愿景将是关键。如果目标模糊不清，日本在印太地区的影响力会骤减，欧美国家也会逐渐认为日本在国际间并不重要。 日本前首相安倍晋三的国葬9月27日举行，有210个国家及国际机构约700人参加，国内外出席者共计多达4300人。 安倍的国葬被视为首相岸田文雄以此场合展开的“吊唁外交”。岸田利此机会与美国副总统哈里斯会谈，两人共同谴责中共在台海的挑衅行为，更重申印太和平安全的重要性。 岸田文雄的外交活动，不仅在国内，也展现在国际舞台上，今年首次参加纽约联合国大会，并在9月20日发表演说时再次强烈谴责俄罗斯对乌克兰发动的战争，是动摇国际秩序。 台湾国防安全研究院学者王彦麟表示，无论日本的首相是谁，日本都会继续作为美国在亚洲的平台。但是相较于中国国力的提升，其实美国的力量正在衰退，距离中国最近的日本的压力会变得很大。他指出，由于中国是一党专政，权力集中在一个人或少数人身上，不像美国这种民主国家那么容易预测，因此日本并未选择向中国靠拢，美日同盟依然牢不可破，只是在执行方面会有些改变。 他对美国之音说:“既然美国的力量不若以往，不再是冷战结束后一国独强的时代了，日本有时会尝试走自己的路。安倍提出的印太战略就是从日本的立场影响美国一个非常好的例子。所以在美国力量无法兼顾的地方，日本会有自己的主张。例如今年日本提供给菲律宾海巡舰，应该是排水量两千多吨，是菲律宾排水量最大的船舰。” 王彦麟表示，日本今年之内将修订《国家安全保障战略》，以及《防卫大纲》和《中期防卫力整备计划》三大文件，日本政府已经宣布其中最重要的《国家安全保障战略》未来由国家主导，可以决定要对哪一个国家提供武器。岸田内阁就是以向菲律宾提供海巡舰的方式，让南中国海的抗中局势朝着对日本有利的方向推动。 在东南亚的角色更重要，但需个别击破 《共同社》10月1日报道，日本外相林芳正预计10月上旬访问新加坡和马来西亚。明年将是日本和东盟（ASEAN）开启交流50周年，预计在日本召开特别首脑会议。针对中国在区域造成的频繁扩张行动，林芳正还计划呼吁为实现“自由开放的印度太平洋”而合作。