2022多倫多國際作家節 作家紀大偉暢談臺灣多元風貌

(中央社訊息服務20221004 17:57:09)臺灣作家紀大偉9月30日起應邀出席多倫多國際作家節(Toronto International Festival of Authors),連續兩日先後出席主題創作朗讀會、作家專場座談及個人簽書會,與加國讀者分享經典酷兒科幻小說《膜》,以及臺灣從90年代至今的多元社會文化風貌變遷。 多倫多國際作家節為加拿大最具代表性的年度文學盛事,今年活動在疫情後首度回歸實體,邀請超過30國知名作家共襄盛舉,推出200多場精彩節目。作家節總監古利佛(Ronald Gilliver)表示,作家與讀者齊聚一堂創造的喜悅和能量非常特別,而且令人格外想念。 紀大偉表示,睽違10年再度造訪多倫多,發現加拿大對於同志、原住民及移民等議題的重視程度更勝以往,與臺灣的發展歷程相互呼應,自己也從中汲取豐富的創作靈感。 多倫多國際作家節邀請紀大偉等11位作家,以共同主題「我們重逢,只為分崩離析(We come back together, only to fall apart)」創作,並與加拿大筆會(Pen Canada)合作舉辦朗讀會。紀大偉9月30日在湖濱中心(Harbourfront Centre)戶外舞台以中英文朗讀短篇作品《生態球》(Biospheres),該作延續《膜》的酷兒科幻主題,講述未來人類在地表建造生態球,準備移民回歸陸地,可謂《膜》的續篇。紀大偉並與曾入圍多項美加文學獎項的加拿大新銳作家Kim Fu同台朗讀,現場觀眾在綠地上聆聽兩位作家朗讀作品,接受跨文化文學洗禮。