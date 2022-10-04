小S確診《不熙娣》暫停錄影 經紀人曝出現2症狀

東森綜合台節目《小姐不熙娣》主持人小S（徐熙娣），以犀利的發言、活潑機靈的形象，累計大票粉絲喜愛，更勇奪串流平台節目榜上半年收視冠軍。沒想到小S在今（4）日傳出確診消息，緊急取消《小姐不熙娣》錄影，經紀人也證實了。 [廣告] 請繼續往下閱讀 ▼小S驚傳確診。（圖／翻攝自小S IG） 小S驚傳確診消息，令外界相當擔憂國際巨星「IPSS」的身體情況。對此《EBC東森新聞》致電小S經紀人，表示小S在今天確診，目前有喉嚨痛和發燒的症狀；至於家人的身體情況，則不方便多做回應，同時也代表小S謝謝各界關心。 小S原訂本周四要進棚進行《小姐不熙娣》節目錄影，也因為小S確診暫停一次。節目公關表示，本周四的錄影停棚，讓小S靜養，待她康復後再恢復錄影。 近來姊姊大S與姊夫具俊曄的浪漫故事閃瞎眾人，小S不讓姊姊專美於前。小S也在自己的Podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》放閃，她提到與老公Mike（許雅鈞）婚前旅行時，相當用心安排行程，不只隨時製造驚喜，連旅館都安排了絕美的景觀房，讓小S在旅程結束後就覺得「這個男的」可以嫁了，2005年完婚後甜蜜至今。 ▼小S透露自己嫁給老公的關鍵。（圖／翻攝自小S臉書） 小S睽違6年強勢回歸台灣電視螢光幕，回歸主持東森綜合台節目《小姐不熙娣》，為王牌製作人B2（陳彥銘）為她精心製作、量身策劃，是一檔以女性做為出發點，討論內容聚焦女性職場與生活感受的節目，並找來20多位在各行各業中事業有成的現代新女性成為節目班底，分享她們的經驗與觀點。 ▼小S周四緊急取消節目錄影。（圖／翻攝自小S IG） 除了找來從友台節目中嶄露頭角的藝人「派翠克」擔任助理主持，小S睽違6年強勢回歸台灣電視螢光幕，以女性出發點的節目議題，聚焦女性的職場與生活感受。 《小姐不熙娣》2/14(一)起，週一至週五晚間10點，全新出擊。 （封面圖／翻攝自小S IG） 【往下看更多】【今日最熱門】