看好國門開放後台南觀光與投資商機 市長黃偉哲親迎德國國會友好小組訪問團

【勁報記者杜忠聰/臺南報導】看好台灣國門開放後台南觀光與南部科學園區投資合作商機， 在直得科技股有限公司陳麗芬董事長兼策略執行長的大力促成下， 德國國會友台小組魏爾胥（Klaus-Peter Willsch） 安排於10月2日至6日率跨黨派五位友台小組一行七人來台訪問， 為新冠肺炎疫情爆發後，睽違三年的第一個德國訪團， 也是繼法國國會訪台後， 又一歐洲國家以實際行動展現對台的堅定支持。 本次訪團七位成員分別代表德國基民/基社聯盟、社會民主黨、 綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨，除拜會中央部會外， 特別安排於10月5日參訪台南南部科學園區與廠商交流， 持續深化台德特別是在台南經貿投資、供應鏈安全等領域上的合作。 此外， 直得科技也為了向德國貴賓介紹台南400年的古都魅力風情， 安排走訪觀光大城台南的著名安平觀光景點等， 體驗文化古都多元的人文風情， 親身感受台南在觀光發展與投資環境的友善環境。 台南市長黃偉哲表示，近年來台灣與歐洲國家的關係愈趨緊密， 今年8月歐洲重要價值夥伴(EVIP-G)訪團蒞訪台南， 來自歐盟、法國、匈牙利、