賀！台灣「這間」酒吧入列全球百大

▲全球酒吧界最高獎項盛事「世界50大酒吧」2022獲獎名單熱騰騰出爐，亞洲酒吧今年共有8家進入前50大，「創意實驗餐酒館」Indulge Experimental Bistro則為台灣守住前100大，名列第82名。（圖／翻攝自Indulge Experimental Bistro官網） [廣告] 請繼續往下閱讀 熱愛品酒的朋友看過來！全球酒吧界最高獎項盛事「世界50大酒吧」2022獲獎名單熱騰騰出爐，在逐漸揮別疫情陰霾的今年，「世界50大酒吧」頒獎典禮首次走出英國倫敦，移師到充滿浪漫風情的巴塞隆納，於4日揭曉今年獲頒榮譽的酒吧。今年歐洲酒吧成為本屆最大贏家，冠軍則由去年榮獲第三名的巴塞隆納「Paradiso」奪下、亞軍為倫敦的Tayer+Elementary。值得一提的是，亞洲酒吧今年共有8家進入前50大，「實驗創新餐酒館」Indulge Experimental Bistro則為台灣守住前100大，名列第82名。 「世界50大酒吧」在10/4舉辦頒獎典禮，由於過去兩年國際旅行仍有部分受限，今年參與盛會的投票者，依舊可在每人擁有的7票中，最多投下5票位於居住地的酒吧。2022年的排名，共由 650 位來自全球28個地區的匿名專業品酒人士投票選出。除了前50名與前100名酒吧外，頒獎典禮還揭曉首屆「世界50大酒吧」獎學金的獲獎者。贊助商沛綠雅指出：「與『世界50大酒吧』在 Covid-19期間持續應援全球酒吧業界，不只透過50 Best Recovery陸續募集超過 129 萬美元，更在今年成立獎學金，開放世界各地 21 歲以上具專業經驗的新銳調酒師爭取。」最終獲獎的英國調酒師Drew