怨吳思賢奪走摯愛 黃宣自爆被迫找「第二春」

吳思賢（左起）、孫盛希、黃宣穿上品牌服裝秀潮感。吳思賢穿SDS系列尼龍排扣襯衫2680元、Athletics 棉質短袖上衣980元、SDS系列縮口長褲2880元、SDS系列工裝背心2680元、鞋款U9060WOR 4680元；孫盛希穿SDS系列口袋拼接圓領衛衣2080元、SDS系列飛行外套3880元、SDS系列工裝短裙2680元、鞋款CT302RD 2880元；黃宣穿撞色造型絨毛外套 2480元 (12月上市) 、NB X Sebacuri插畫家系列棉質短袖上衣1080元、透氣運動短褲1280元、鞋款BB650RWN 3880元。（New Balance提供） FILA X VR46聯名系列首度限量抵台，6日開賣。（FILA提供） 藝人黃宣、吳思賢、孫盛希今（6日）替運動品牌New Balance嶄新店態「NB 1906 潮流形象店」站台，黃宣、吳思賢坦言兩人是交情超好的兄弟，更爭搶心中所愛的鞋款，好比品牌最經典的990系列，黃宣笑說，活動開始前，對方就搶著要介紹這系列，害他被迫找「第二春」，也就是今腳上踩的BB650。孫盛希則說，自己首雙品牌鞋是爸爸帶她買的，恰好與吳思賢相同，吳思賢便打趣說下次一起包色買鞋。 有別於現行的New Balance店態，「NB