打開台北11/5起登場 逾百處城市秘境免費解鎖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者陳昱婷台北6日電）第3屆打開台北（Open House Taipei）於11月5日由國家兩廳院打頭陣，免費開放參觀。這次嚴選超過110個場域，包含展演空間、創作工作室、翻新老屋及平時難以親近的特殊建築。 打開台北（Open House Taipei）今天舉辦記者會宣布活動即將展開，台北市長柯文哲出席致詞表示，打開台北舉辦3屆以來，每次開放的場域越來越多，有些永久存在、有些只有剎那，就像去年非常熱門的捷運淺盾隧道，當淺盾機開走後，隧道今年已經鋪上水泥，過了就沒有了。 柯文哲指出，城市是由建築組成，建築需要故事才能活化，期許打開台北團隊未來繼續努力，幫助市民更了解每棟建築物的故事，賦予建築歷史與內涵，讓台北成為更文明、更優雅的國際化城市。 打開台北介紹，今年活動主題為「社交台北」，選定圓山坑道、晶華酒店總統套房、台北捷運北投機廠、台北大數據中心、君悅酒店停機坪、景雅琦建築師事務所、美國創新中心、岸汐職人聚落等超過110處極具特色的城市秘境限時解鎖。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 打開台北指出，適逢國家兩廳院35週年，今年特別在11月5日至6日打造3場限定活動，將劇場化身為社交場合，邀請「嚎哮排演」「我是江老師」等名人將社交融入導覽，讓觀眾體驗劇場與社交文化的迷人魅力。 打開台北表示，其餘場域將在11月12日至13日開放，詳細時間與活動請上Open House Taipei官方網站與臉書粉絲專頁查詢，預計在10月12日中午分階段開放線上預約報名。（編輯：方沛清）1111006