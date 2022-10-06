雙十連假輕旅漫遊 體會新北人文生態

[廣告] 請繼續往下閱讀 新頭殼newtalk 伴著初秋早晚些許涼意，正是出遊踏青的好時節，這週適逢國慶連假，還沒決定要去哪的遊客，不妨到新北市來趟自然人文探索之旅，除了能造訪最新開幕的猴硐瑞三整煤廠，幅員廣大的新北也很適合體驗農家生活，品嚐季節時鮮，度過愜意又別具意義的國慶連假好時光！ 主題路線一、最新打卡點就在猴硐！一次感受歷史遺跡與自然景觀。 推薦路線：基隆河壺穴（猴硐地質生態館）→瑞三鑛業整煤廠（猴硐煤礦博物園區）→猴硐貓村。 連假不想跑太遠、人擠人，可以安排一趟猴硐礦業文化及壺穴景觀生態之旅。位於新北市瑞芳區猴硐的基隆河是全台灣最容易欣賞到大自然鬼斧神工的壺穴景觀的地點之一，溪谷石礫嶙峋錯落，還可聽見蟲鳴鳥叫及潺流不息的流水聲，讓人瞬間忘卻喧囂。 步出猴硐火車站後沿著柴寮路旁上步道往基隆河上游漫步，可觀察到基隆河河床有許多大大小小圓滑的坑洞遍佈在河床上，在地形學上稱為壺穴，瑞芳在地人更稱壺穴為「石頭的酒窩」，壺穴一般是在河流上游較常出現的地質特色，而壺穴生成原因是由夾帶砂石的強烈渦流在河床上進行鑽蝕作用而成，當石塊遇上河床上的岩石凹處無法前進時，因被水流打轉研磨，時間久了就會形成圓型孔洞。漫步在步道上即可飽覽大自然的鬼斧神工且獨特的壺穴地景外，還可以前往猴硐地質生態館（烘砂室），裏頭除了展示壺穴生成原因，還有猴硐地區煤層、砂岩石塊觀察、基隆河谷特殊地質等地景空間的主題展示。 「瑞三鑛業整煤廠」在修復後已於上(9)月18日重新開放，來到整煤廠可完整認識北台灣礦業文化，還有過去礦工生活的足跡！此外，猴硐煤礦博物園區開闊且景觀優美，附近還有願景館、礦工浴室、礦工宿舍等礦業文化介紹主題館舍外，另外還有曾獲CNN推薦全球六大賞貓景點的猴硐貓村等，都能安排順遊行程，相當適合全家大小一同前來進行小旅行，享受美好生活。 主題路線二、品嚐鮮美萬里秋冬蟹 體會甘苦討海人生活。 推薦路線：野柳地質公園（野柳海洋世界）→野柳漁港（龜吼漁港、金山）螃蟹饗宴→萬金自行車道→金包里老街（燭台雙嶼、獅頭山、水尾漁港、朱銘美術館、汪汪地瓜園）→金山、萬里溫泉。 進入秋季之後，新北市最聞名遐邇的農業盛會莫過於金山、萬里區的萬里蟹！隨著東北季風開始盛行，北海岸逐漸下降的水溫讓螃蟹群聚，肉質也越來越肥美，除了傳統清蒸的烹調方式，青春山海線沿線的漁港聚落，多年來也發展出各地獨特螃蟹料理口味，例如：用中藥及花雕酒入味的金山花雕蟹；將蒜頭、洋蔥、辣椒爆香，再用沙茶醬提味的野柳沙茶蟹；用麻油烹調，冷天吃了暖身又暖心的淡水、石門麻油蟹，都是鮮美令人食指大動的特色饗宴。 除了享受美味的螃蟹料理，還可以藉由走訪漁港，認識本地蟹種與漁撈工具，就近體會討海人與海搏鬥的生活。另外，順著萬金自行車道等交通動線或搭乘台灣好行等方式，造訪金包里老街體會歷史悠久的人氣美食，並逛逛超人氣店家，採購當地特產；並可順遊燭台雙嶼、野柳地質公園、萬里漁村生活館、朱銘美術館等金山、萬里多處景點，為連假增添美好記憶。 主題路線三、職人精神新北好茶 生態復育慢活美景。 推薦路線：坪林茶葉博物館→坪林老街→金瓜寮溪自行車道（北勢溪觀魚步道）→千島湖（八卦茶園）。 新北市坪林區以夏初及秋季盛產文山包種茶聞名，百年前的行商，即透過淡蘭古道南路將茶葉運往台北販賣。新北市主要茶葉種類為文山包種茶、碧螺春、蜜香紅茶、東方美人茶、龍壽茶、鐵觀音，產區主要分布於坪林、石碇、三峽、林口、石門、深坑、汐止、新店、平溪等地，茶葉產期每年自3月起至11月不等。如同許多傳統產業，新北市產茶製茶一度面臨人才凋敝，無以為繼的困境，但在導入新穎技術、方法及經營、行銷觀念後，部分製茶職人復興了新北市的製茶產業，並打響新北茶葉名號。 現今旅人們造訪坪林，除了可以登上八卦茶園，俯瞰碧山綠水之間，有如畫家潑墨大作般的千島湖美景，並可以順著金瓜寮溪自行車道，由溪中首尾相接的魚群見證生態復育的成功經驗。漫步在坪林老街，體會茶鄉人文聚落的慢活步調，並在品嚐各式以茶葉入菜的特色茶餐之際，讓舌尖味蕾悠遊在傳統與創新之間，也是非常適合初秋旅行的好選擇。 主題路線四、體驗秋收農家樂