體會人文生態 新北國慶連假輕旅漫遊好去處

《圖說》山與湖交錯的千島湖美景。〈觀旅局提供〉 [廣告] 請繼續往下閱讀 【民眾網葉柏成新北報導】國慶連假何處去？到新北市來趟自然人文探索之旅，除了能造訪最新開幕的猴硐瑞三整煤廠，幅員廣大的新北也很適合體驗農家生活，品嚐季節時鮮，度過愜意又別具意義，是闔府出遊首選。 新北市觀旅局長楊宗珉提四條主題路線供選擇； 《圖說》基隆河床岩石上有許多大大小小圓滑的坑洞就是世界級地理景觀「壺穴」。〈觀旅局提供〉 主題路線一、最新打卡點就在猴硐！一次感受歷史遺跡與自然景觀 路線推薦如下：基隆河壺穴（猴硐地質生態館）→瑞三鑛業整煤廠（猴硐煤礦博物園區）→猴硐貓村。 適合全家大小一同前來進行小旅行，享受美好生活。 《圖說》燭臺雙嶼。〈觀旅局提供〉 主題路線二、品嚐鮮美萬里秋冬蟹 體會甘苦討海人生活 推薦路線：野柳地質公園（野柳海洋世界）→野柳漁港（龜吼漁港、金山）螃蟹饗宴→萬金自行車道→金包里老街（燭臺雙嶼、獅頭山、水尾漁港、朱銘美術館、汪汪地瓜園）→金山、萬里溫泉，多處景點，為連假增添美好記憶。 《圖說》特色茶餐引人食指大動。〈觀旅局提供〉 主題路線三、職人精神新北好茶 生態復育慢活美景 推薦路線：坪林茶葉博物館→坪林老街→金瓜寮溪自行車道（北勢溪觀魚步道）→千島湖（八卦茶園），悠遊在傳統與創新之間，非常適合初秋旅行的好選擇。 《圖說》芝蘭公園海上平台的美麗海景令人流連忘返。〈觀旅局提供〉 主題路線四、體驗秋收農家樂 品嚐鮮甜美人腿