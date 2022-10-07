發表旅遊新書 林佳龍：開國門發展疫後觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者王鴻國新北7日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天舉行「和林佳龍一起去旅行」新書發表會表示，國門要開了，發展疫後觀光，希望透過這本書，一起來發現台灣的美，也把台灣的美告訴全世界。 「和林佳龍一起去旅行：那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅」新書發表會，下午在「誠品生活時光」板橋三民門市舉行，包括城邦出版社首席執行長何飛鵬及多個觀光旅遊業協會幹部共同出席。林佳龍會後還幫許多粉絲在新書上簽名，場面熱烈。 何飛鵬表示，林佳龍是對觀光旅遊業做最多事的交通部長，今天這本書最大的意義，是林佳龍用腳走遍全台，發覺台灣的美。 中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，如果沒有林佳龍做超前部署，台灣旅宿業者恐怕會倒一半以上。 林佳龍表示，書中都是他的私房景點，也記錄各地觀光業從業者奮鬥的點點滴滴，希望透過這本書，讓更多人認識台灣的美，新北也有許多走讀療癒的景點，希望未來國門開放後，觀光客也能深入新北，體驗新北各地的人文、美景與美食。 林佳龍表示，這是一本在疫情期間出的觀光書，裡面有上百名主角在疫情期間奮鬥的點點滴滴，希望從中思考疫後觀光的第一站，全世界要來台灣，那我們要如何來迎賓；接下來國門要開了，發展疫後觀光的第一站，希望透過這本書，大家一起來發現台灣的美，也把台灣的美告訴全世界。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 林佳龍表示，新北有很多走讀療癒的景點，像平溪的鐵道之旅，除了天燈外，還有非常好的煤礦文化，另外，北海岸也有很多美食和地質公園，到了淡水可以看夕陽，還有三峽、鶯歌等很多老街可逛。 他表示，新北市有很多美景與美食，距離大台北市中心的車程都在1個小時內，所以，推薦並呼籲大家一起把台灣玩遍，再來迎接來自世界的觀光旅客來到台灣寶島。（編輯：方沛清）1111007