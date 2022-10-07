綠營指新北市府淪選舉機器 侯友宜：一切照規定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者高華謙新北7日電）民進黨新北市議會黨團今天說，新北市府團隊行政不中立，淪為選舉機器，包括局處首長出現在造勢晚會、在第一線攻擊對手林佳龍的政見等；侯友宜說，一切照規定辦理。 民主進步黨新北市議會黨團總召集人陳啟能、副總召集人李倩萍、幹事長羅文崇、副幹事長陳科名與書記長廖宜琨，今天針對侯友宜市府團隊行政不中立問題召開記者會。 陳啟能表示，新北市政府局處首長竟出席侯友宜日前在三重的首場造勢晚會，顯然市府團隊無法保持行政中立；此外，新北市政府各機關包含環保局、經發局與城鄉局長都跳到第一線抨擊民進黨籍新北市長參選人林佳龍政見，「請問市府各機關首長現在的角色是什麼」。 李倩萍表示，從新北市政府9月21日的捷運局招標公告，可看到「公共議題推廣招標案」竟有新台幣720萬做為媒體廣告行銷，其中還有輿情觀測招標案，請問捷運局為何需要做輿情觀測招標，輿情觀測與公共議題推廣有什麼連結性，目前議會正值預算審議過程，相關違反局處業務職掌的預算濫用都將嚴格檢討。 羅文崇表示，侯友宜已展開宜蘭、台北和高雄跨區輔選行程，為何不直接請假，好好拚選舉；陳科名說，行政中立是政府的責任，也是人民信任市府基礎，不應該將行政資源用在選舉之中，造成選舉不公平與不公義。 另外，民進黨新北市議會黨團說，有黨團成員反映，新北市府要求里長不要參加、或不要穿有名字的衣服參加民進黨籍議員的造勢場合，但區公所卻會派人在競選場合駐點，了解造勢內容，是否背後有高層授意，還是這屬區長自主政治判斷。 侯友宜下午出席新北冠名中國人纖女子排球隊記者會後接受媒體聯訪表示，公務人員都有相關規定來辦理，「我們就按相關的規定來做，所以我們一切都是按照規定」。 新北市政府下午發布新聞稿，副發言人張劭斌說，新北市府政務官都是利用下班後及休假時自行前往參加活動，符合相關規定。 張劭斌呼籲民進黨新北市議會黨團先問問自己同黨同志做法，包括民進黨台北市長參選人陳時中10月2日舉行競選總部成立大會，除了總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌到場助講外，連中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元等人也到場力挺。 張劭斌說，民進黨前桃園市長參選人林智堅在被撤銷碩士學位前，市長鄭文燦曾帶他跑遍大街小巷拜票，還在官邸設宴款待地方仕紳，媒體皆有報導。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 張劭斌表示，媒體報導指出，2016年時任台中市長的林佳龍擔任台中市選委會主委期間，為同黨候選人輔選、陪同掃街拜票，被依違反公職人員選罷法裁罰新台幣10萬元，向中選會訴願敗訴，再向彰化地院提出行政訴訟仍遭駁回，林佳龍才是被法院認證過的行政不中立。 對於新北市府是否有要求里長不要參加民進黨籍議員的造勢活動，民政局長柯慶忠表示，沒有這種事，「我不可能、也不願意去下這種命令」。（編輯：方沛清）1111007