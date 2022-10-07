挑戰王品RAP就送菜 快嘴王再抽2萬元餐券 雙十節吃到感恩節 集滿23品牌現賺近萬元

圖說：10秒內念完安心口訣，還有機會獲得價值兩萬元以上的「王品23品牌套餐券」。（記者張亞痕攝） [廣告] 請繼續往下閱讀 （勁報記者張亞痕/臺中報導）王品集團深耕台灣餐飲市場近30年，從落實防疫的安心集團，到吃飯、聚餐任選都不踩雷的安心餐廳，安心形象深植人心，近期王品串聯社群發起「安心口訣挑戰賽」，凡參與活動即贈菜，還會抽出一位10秒內挑戰成功的快嘴王，送出總價值超過兩萬元的「王品23品牌套餐券」。同時，王品也趁著餐飲旺季大灑優惠，吃遍3、5、7、9個品牌就送「王品瘋美食App」瘋點數，集滿23個品牌可大賺近萬點，讓消費者從雙十節、萬聖節，一路吃到感恩節都能享優惠。 圖說：凡參與挑戰，至「莆田」內用任一套餐贈價值350元「金絲麥片蝦」一份。 （記者張亞痕攝） 王品集團自即日起至10月21日推出「安心口訣挑戰賽」，將集團23個品牌名融入RAP歌詞中，「吃飯解答在王品，藝奇王品夏慕尼，丰禾西堤12MINI，原燒嚮辣陶板屋，品田牧場青花驕，莆田享鴨聚尬鍋，最肉THE WANG和牛涮，來滋烤鴨是外帶，hot 7石二鍋，燒肉就選肉次方，韓式就要好初瓦，跟著王品瘋美食，想吃什麼都可以」。(示範影片連結：https://www.youtube.com/shorts/PNh9CrF_p10) 圖說：王品趁著餐飲旺季大灑優惠，集滿23個品牌可大賺近萬點瘋點數。（記者張亞痕攝） 消費者只要拍攝完整念完安心口訣的影片，且露出計時證明如：手機碼表、任何計時程式等，上傳挑戰影片至23個品牌粉專貼文留言處，加上指定hashtag及個人秒數成績，即可憑畫面兌換各品牌免費贈菜，如「藝奇」消費兩客套餐送價值638元「岩燒和牛」一份、「王品牛排」消費兩客套餐款待價值558元「醬香魷魚佐干貝」一份、「莆田」內用任一套餐贈價值350元「金絲麥片蝦」一份等。此外，若成功於10秒內念完安心口訣，還會抽一位粉絲送「王品23品牌套餐券」，總價值超過兩萬元。 圖說：凡參與挑戰，至「王品牛排」消費兩客套餐款待價值558元「醬香魷魚佐干貝」一份。（記者張亞痕攝） 嘴不夠快也沒關係，會吃就好！王品發出美食召集令，尋找吃遍集團23個品牌的饕客之神，即日起至11月30日止，只要至王品集團門店消費滿500元，集滿3個品牌就送「王品瘋美食App」瘋點數88點；完成5個、7個品牌任務，各再送88點；集滿9個品牌加碼送168點；23個品牌全部吃透透，8,888點大方送，加總最高可獲得9,320點瘋點數，一點可折抵一元消費，等同現賺近萬元。 圖說：王品推出「安心口訣挑戰賽」，凡參與活動即贈菜。（記者張亞痕攝） 品牌忠實粉絲也有好康，即日起至11月30日止，至王品集團門店消費滿500元，即贈送各品牌優惠券一張，可免費兌換韓式炸雞、味噌烤鯖魚等人氣菜色，此外，活動期間內於同品牌消費三次各滿500元，再送「王品瘋美食App」瘋點數150點。 （喝酒不開車）