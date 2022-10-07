「臺南400年 復刻歷史地圖印花展」大員皇冠秋冬展

【大成報/記者于郁金/臺南報導】臺南市2024年將慶祝建城400周年，今年開始臺南市政府各局處也如火如荼籌備相關慶祝活動，隸屬IHG旗下國際連鎖酒店品牌台南大員皇冠假日酒店，本著在地企業深根臺南精神，率先響應暖身慶祝，與藍晒圖文創園區多個品牌合作，推出「臺南400年 復刻歷史地圖印花展」，讓每一位造訪旅客走進酒店大廳文創藝角，就被臺南古地圖吸引目光，提前認識臺南要迎接建城400年的特殊意義；即日起至2022年11月30日止，凡展覽期間填寫問卷，就有機會獲得「布花實驗室」所提供純棉標語潮T。台南大員皇冠假日酒店與藍晒圖文創園區合作，大廳的文創藝角即日起至2022年11月30日推出「臺南400年 復刻歷史地圖印花展」，主要策展品牌為Sharon Yang「布花實驗室」，結合「京都奈本舖」、「陪你工作室」、「散事舖C'est Si Bon」、「拍拍 Pets' and design.」等多個文創品牌，以臺南古地圖為發想，並用布料為共同創作元素，一起迎接2024年臺南建城400年。策展人Sharon表示，這次展覽主要是將臺灣地理圖、清康熙臺灣輿圖、臺南地區荷蘭城堡等3幅古地圖進行數位修復，希望用年輕人的視角來呈現古老生活，以新的圖騰元素展現生活美學，呈現出「臺南 何止肆百年」豐富多元；在修復古地圖過程中，希望「做舊如舊」忠於原著、保留古樸，由局部截取、臨摹繪製再重組，變成古意靜氣甚或別具幽默風趣圖案印花。古文物也能展現新生命，經過數位修復後的古地圖印在厚薄不同布料上，厚的製作包、袋、鞋類商品，薄的製作服飾、絲巾、手帕等，由藍晒圖園區夥伴共同設計開發成風格迥異的文創商品；像是「布花實驗室」推出透氣花襯衫及圍巾、手巾，以及純棉標語潮T、手工托特包等，讓人輕易與古地圖有情感聯結；「京都奈本舖」在口金包上繡了別緻的梅花鹿，生動地彷彿回到400年前自然生態；「陪你工作室」則以印有赤崁樓的布料製作成飲料提袋，希望來到嗜甜臺南，也可以拿著具有古蹟地標意義的飲料提袋；「散事舖C'est Si Bon」則是設計出皮革紙收納袋，讓尋常生活裡不可少的收納袋，也置入過往的生活風景；「拍拍 Pets' and design.」以臺南舊時城廓圖形設計寵物墊，留心一看發現寵物墊古地圖布料上，出現寵物圖案，相當可愛又令人莞爾一笑。台南大員皇冠假日酒店與藍晒圖文創園區合作打頭陣為臺南400年暖身慶祝，文創藝角所展出的文創商品也在未上市前搶先發表，凡是展覽期間於現場掃瞄QR Code、填寫問卷，就有機會獲得「布花實驗室」提供的純棉標語潮T，把臺南400年穿上身，走到哪您都是矚目焦點。