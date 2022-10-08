瑞士國會代表團預計明年訪台 中國跳腳抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）瑞士媒體報導，國會友台小組主席暨瑞士人民黨黨主席齊沙將按照規劃已久行程，明年率團訪台深化兩國關係。中國駐瑞士官員今天抗議指出，這項訪台行程將破壞中國主權、傷害中國利益。 瑞士國會友台小組計劃明年訪台，然而中國駐蘇黎世總領事趙清華在瑞士德語媒體「沙夫豪森新聞」（Schaffhauser Nachrichten）今天刊登的專訪表示，反對這項訪台行程，並稱這是官方接觸，會「引起混亂」。 根據瑞士新聞網「瑞士資訊」（Swissinfo）8月報導，保守右派的瑞士人民黨（UDC）黨主席，同時也是國會友台小組主席齊沙（Marco Chiesa）宣布將於2023年率國會團訪台，且這趟旅行在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前就已經預定，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而多次延後。 裴洛西訪台引發北京不滿後，齊沙接受「週日報」（SonntagsZeitung）訪問時再次確認無懼中國威脅，將率團訪台。他表示：「我真切希望在很快的將來訪問台灣，還有訪問中國。這將會代表關係的正常化，以及武裝衝突的風險不再。」 中國的文攻武嚇也在瑞士政壇引發爭議，許多國會議員站出來挺台。綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）在裴洛西訪台後接受「24小時」（24 Heures）訪問時指出，希望瑞士政府能態度堅定，「面對中國，瑞士應支持台灣」。社民黨議員莫里納（Fabian Molina）則認為瑞士應強化與台關係，且瑞士將台灣視為「獨立民主國家」。 8月中國駐瑞士大使王世廷接受「時報」（Le Temps）訪問時，抗議瑞士國會議員與台灣政治人物或議員接觸。但據瑞媒報導，大多數議員仍支持這趟訪程。抗議未見效，趙清華因此也在今天刊登的專訪持續勸退瑞士訪團。 趙清華說，這樣的訪問「不遵守一個中國原則，意味著破壞中國主權、干涉內政與傷害中國基本利益」。 儘管如此，趙清華認為瑞中關係良好。他強調，兩國積極參與自由貿易協議，「但人權議題不應包含在這過程中」。 「時報」今天報導，瑞士友台小組預計明年訪台，目的為維繫並深化瑞台經貿等各項關係。（編輯：陳惠珍）1111008