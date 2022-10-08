車站便當更有型 台鐵品牌改造獲獎

▲台鐵企業形象改造案，包括「嘉義車站空間微改造」及「台鐵便當本鋪」，正式獲選 2022 Good Design Award。（圖／台鐵提供） [廣告] 請繼續往下閱讀 依據Good Design 官網10月7日公佈資料顯示，由台鐵局及台灣設計研究院合作，重塑台鐵企業形象改造案，包括「嘉義車站空間微改造」及「台鐵便當本鋪」，正式獲選 2022 Good Design Award，這是台鐵局在車輛設計外，於品牌設計領域首次獲得此項殊榮。 為優化「台鐵便當」企業識別與服務流程，台鐵局自109年6月開始進行「台鐵便當本舖研究調查暨品牌設計整合」案，以運用全新的品牌視覺識別系統概念與人本化的優質服務流程導入，達「品牌視覺一致化」、「服務模式人本化」、「空間模組標準化」及「品牌認知議題化」之成果，藉此導入消費者重視的品牌形象，發展品牌獨特價值與記憶，提升消費者對於台鐵便當品牌辨識度與忠誠度。 此次更新品牌視覺形象，經蒐集台鐵文獻與彙整國內外品牌發展趨勢，將民眾最熟悉的百年識別「工字軌」，化為「台鐵便當本舖」品牌發展的記憶軌跡，連結每一個世代內心「移動中的風味記憶」，使「台鐵便當」品牌與新世代消費者接軌。 並使用台鐵局企業標準色，代表「台鐵便當」與台鐵的連結及鐵道文化精神的傳承。字型在轉折之處融入工字軌元素，呈現柔和的線條，符合便當、飲食的軟調性，整體設計以極簡為訴求，以期未來在運用上能夠多元、豐富，以及更好與其他產業、品牌合作。 新竹「台鐵便當」概念店於「2020年台灣設計展在新竹」向大眾展現「台鐵便當店」新美學；續於「2021年台灣設計展在嘉義」展現「台鐵便當行動餐車」打造成果；「台鐵便當」品牌視覺遂導入嘉義店。 未來台鐵將逐年導入「台鐵便當TR Bento」，更新全國「台鐵便當店」，藉由標準一致化之設計規格強化企業識別，增加品牌權益，再創營收高峰。此外，台鐵局以「吃在地，食當季」的減碳足跡理念，採用台灣各地新鮮天然食材入菜的實際行動來落實ESG，友善支持本土農業，跟著「台鐵便當」的食材去旅行，開啟味蕾的鐵道之旅。