马斯克想把推特打造成“美国微信” 怀疑与担忧接踵而至

特斯拉总裁伊隆·马斯克（Elon Musk）日前表示，对推特的收购将加快他打造一款微信式“超级应用程序”的步伐。但微信式的手机应用能否在中国以外的地方成功，以及马斯克对审查与监控无处不在的微信的赞赏，让外界对他的“超级应用程序”计划感到怀疑与担忧。 “这将不是件容易的事，”数字金融媒体CoinDesk的国际内容执行主任艾米丽·帕克（Emily Parker）告诉美国之音。“就算在中国如此强大的微信，在西方都还没能获得同样的成功。” 在10月4日的一条推文中，马斯克写道：“买下推特是创造万能应用程序‘X’的加速剂。” “万能应用程序”（Everything App）或“超级应用程序（Super App）”一般指包含多种功能和服务的手机应用程序。中国民众日常生活离不开的微信就是一款“超级应用程序”。除了基础的通讯功能外，微信用户可以使用该应用程序进行金融支付、阅读新闻、缴费、储存证件、信用卡、健康码等，或是通过微信前往第三方平台叫车、订餐、订票、订酒店、购物等。 “美国微信”有市场吗？ 美国等西方国家尚未出现微信式的“超级应用程序”，这也是为什么马斯克认为他的万能应用程序‘X’有成功的可能性。 在今年4月与推特达成购买协议后，马斯克至少两次公开表示，想要创造一款西方的微信。他说这款“超级应用程序”可以由推特改建而成，也可以从零开始重新打造。 “如果你在中国，你几乎生活在微信上。它什么都能做，”马斯克在今年5月的一次采访中表示。“我们在中国以外的地方并没有像这样的东西。这样的应用程序可以非常有用。” 在6月和推特员工的一场会议上，马斯克再次赞扬微信：“你在中国基本上生活在微信上，因为它对日常生活是如此地有帮助、有用。我想如果我们能通过推特达到那样，或是接近那样，就算是成功了。” 曾负责微信全球市场扩张的前腾讯高管凯文·西莫塔（Kevin Shimota）日前发文，为马斯克打造“超级应用程序”建言献策。 西莫塔认为，马斯克应在推特中增加购物功能，以及配套的线上与线下支付功能，例如嵌入美国各个购物平台通用的贝宝（Paypal）支付系统。 他还认为，推特可以像微信一样，成为西方民众办理政府业务的通道。 “想象使用推特的入口来支付你的停车票、交通罚款、在交管所注册你的车辆，或是当你因为尾灯不亮而被和蔼可亲的警察拦下的时候，用推特出示你的驾照，”西莫塔写道。 西莫塔对未来推特的设想和现在的微信非常类似。但在各类手机应用软件都相对成熟的美国等西方国家，观察人士并不看好微信模式能成功。 “微信在中国的成功很大程度上要归功于网络效应，以及一个应用程序内包含了如此之多的功能，”CoinDesk的帕克表示。“在美国，已经有许多不同种类的支付和发送讯息的选择了。”