一週運勢揭曉！金牛運勢強強滾

▲12星座一週運勢揭曉，金牛座運氣強，雙子座恐陷高報酬陷阱。（示意圖／photo AC） [廣告] 請繼續往下閱讀 新的一週將在雙十連假的最後一天展開，星座專家艾菲爾老師就針對12星座的運勢、工作、愛情等方面做下週（10月10日至16日）提醒，讀者也要參考自己的上升星座喔！ 牡羊座 本週注意交通方面的問題，不管你是不是自己開車，總之本週上下班、週末出遊，或是日常搭乘交通工具都需要特別注意安全。最近不要有僥倖心態，作任何事情都要展現認真態度，如果存在打馬虎眼的心理，或許能應付一下眼前狀況，但對於你整體能力與專業提升其實幫助不大。關於感情，最近桃花機會有一點多，如果遇到真愛就請你把握，不要有騎驢找馬的心理，這樣只會讓你錯過眼前人。 金牛座 最近的運氣有上升跡象，隨著你的自信能力增加，你的戀愛運、旅行運、合作運和展開新計劃的運氣是非常好的。是一種開始新任務，展開新生活的重要時刻。你從一個固執、低調、保守的人，逐漸轉變成一個豐富、有彈性、而且懂得變化。不再堅持一些守舊的規矩和原則，這種隨時保持學習和進步的態度，讓你變成一個幽默有趣的人。 雙子座 最近想賺錢的企圖心非常強烈，哪裡有可以賺錢獲利的工作，你都躍躍欲試。但小心高報酬、高獲利的工作機會本身就藏著許多風險，這個是你在找工作時必須要特別小心的。本週，隨著天氣降溫，明顯感覺到秋天到了。你也希望藉由秋天造型的穿搭，給自己一種嶄新的外在形象。這樣全新的造型，讓你更添魅力與自信。這對於你經營自己的愛情與感情發展是有加分的作用。 巨蟹座 本週要多注意工作與職場中的各種變化，最近的求職市場變化筆記大，為了謀求更好的收入與更高的職位，你要使出渾身解數，盡力去爭取更好的工作環境。但有時候，無論你多麼努力，公司制度中，關於年齡、關於學歷、關於性別的天花板還是很難突破的。希望你可以在每一次考驗中，展現出自己的最佳狀態。最近的感情運勢是可以期待的。如果遇到喜歡的對象，你可以大方的展現自己，主動出擊向對方告白讓彼此的關係可以更緊密相連。 ▲巨蟹座下週宜使出渾身解數，去爭取更好的工作環境。（示意圖／photo AC） 獅子座 本週你的愛情運、金錢運、偏財運、美容運都非常好。愛漂亮的朋友，最近應該特別想買一些滋潤的面膜、面霜或是保濕的化妝產品，因為你覺得秋冬到了，一定要好好地照顧自己的肌膚，並且保養自己的秀發。不管你現在是什麼年紀的，關於美麗這一件事情永遠會是你最感興趣，也最願意投入的興趣。當自己嶄露自信能量的時候，也是你戀愛運最佳的時候，最近可以吸引到的戀愛桃花應該不只一朵，建議彼此可以從朋友關係開始。在偏財運好的時候，可以買彩券試試手氣，祝福你獲得大獎。 處女座 本週在生活開銷與日常花費方面，需要節儉一點，因為最近會莫名其妙發生漏財的現象，雖然你已經很努力克制自己的消費，但每個月的花費仍然屢創新高。建議你先從節制飲食開始，少吃一些垃圾食物，少吃下午茶、少買一些咖啡奶茶。或許把伙食費降低之後，其他的生活消費也可以慢慢的節約下來。最近的戀愛運能量很強，身邊會出現適合談情說愛的對象，這個人可能結過婚，或是曾經有過婚姻，但你們彼此的默契和聊天的感覺就是非常契合。 天秤座