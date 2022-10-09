指引拖半年又馬上改？觀光局這樣說

▲觀光局澄清，指引並非只有一個版本，而是持續與指揮中心、業者溝通後修正。（示意圖／NOWnews資料照） [廣告] 請繼續往下閱讀 疫情肆虐全球兩年半有餘，國人早已悶壞等待解封，如今指揮中心終於願意鬆綁將在10月13日鬆綁，包含入境免隔離、廢除警團令等限制，然而，在指引發布後觀光局卻又火速髮夾彎，原先規定國人打滿三劑之後才能跟團出國旅遊，當晚又廢除該限制，究竟為何各界期盼的出入境指引歷經將近半年通過後卻不符合需求？對此，觀光局澄清，指引並非只有一個版本，而是持續與指揮中心、業者溝通後修正。 觀光局於9月30日公布的「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」規範事項包含「參團旅客及旅行業者組團應遵循事項」、「旅遊產品營運規劃及行程安排」、「旅程間防疫措施」及「返臺檢疫措施」，其中在參團旅客遵循事項，原訂旅客符合接種年齡之旅客，應完成疫苗追加劑接種施打完成超過 14 天，若因年齡限制無法施打追加劑或因身體因素經醫師評估且開立不建議施打疫苗，並持有醫生證明者可提供參團 2 日內抗原快篩或 PCR 檢驗陰性證明者除外。 但不到24小時觀光局就修改了指引內容並指出，由於接獲部分業者反映辦理出境團體旅遊若要先檢核旅客疫苗施打情形，應有執行上不便之處，經與中央流行疫情指揮中心討論後，決定將正式發函之版本刪除請旅行社檢視旅客是否施打疫苗追加劑之條件，以便利業者執行。 對此，觀光局業務組組長湯文琦接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，當初之所以會有疫苗相關規範，主因還是為了國人施打疫苗是可以提高保護力，「可能國外的狀態不像國內，當然是希望可以讓國人安心出遊」，後來有業者和觀光局反應，該項條件檢驗有窒礙難行之處，可能會涉及個人的健康隱私，再加上業者沒有公權力，無法強制旅客提供。 不過，出入境指引從規劃到頒布過了將近半年，之中到底是遇到什麼困難使其遲遲無法上路？又在公布不到24小時火速修改？湯文琦說明，出入境指引的內容都是跟著指揮中心的防疫規定制定，「原本是前面3+4，觀光局8月已經提供過一版，也持續跟相關單位包含業者和指揮中心會談，後來又改成0+7嘛，因此就也和業者會談溝通，修改之後再送指揮中心，絕對不是一個版本修訂了很久都修不過」。 雖然規定再放寬，不過旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁還是建議，旅客參團儘量施打疫苗，增加抵抗力，維護旅客自身旅遊安全。觀光局也表示，未來的邊境管制及出團規定都會隨著指揮中心更新進行修正，即時調整，以符合市場需求，同時讓我國能堅守防疫工作。