站立小便亂噴2300滴！男性坐著尿更健康 醫：放鬆括約肌

▲日本一項調查顯示，由於擔心弄髒環境，超過6成的男性改選坐著解尿，專家也認為這樣的姿勢有助完全排空膀胱內的尿液。（圖／CTWANT提供） 圖文／CTWANT 走進男廁，眼前首見的是一排站立式小便斗，後方才是坐式馬桶區，傳統印象中，男性大多選擇站著尿尿，除了方便快速，或許還有顯示雄風的心理因素，不過，專家指出，其實坐著尿不只更乾淨，對身體健康也更有好處。此外，雖然年長男性較易有排尿問題，但若是生活作息不佳、壓力過大，就算是年輕男性也會有「漏尿」問題，尿騷味纏身非常尷尬。 日本生活用品業者「獅王LION」曾針對1500名20至60歲的男性做「小便姿勢」的調查，結果發現有超過6成的男性是坐著小便，而且5成是從「站著尿」改成「坐著尿」，轉變的理由主要是「尿漬易弄髒環境」。 [廣告]請繼續往下閱讀… 「獅王LION」同時指出，若以男性每天小便7次來算，若是站著尿，無論瞄準的是馬桶中央或內壁，「水花四濺」的情況都一樣嚴重，估算大約會有2300滴尿飛散，不只造成惡臭，也可能引發金黃色葡萄球菌感染，因此近年來愈來愈多男性開始坐著小便。 其實，坐著小便不只比較乾淨，研究顯示也會讓身體更健康。中山醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師楊旻鑫說，「如果是一個身體健康的男性，採取哪種尿尿姿勢都沒有關係，但如果年齡超過50歲以上，坐著尿尿會更好，因為可以尿的更乾淨。」 關鍵就在於體力，楊旻鑫說，站立尿姿的好處是速度快，但站立時兩腳需要支撐體重，括約肌無法好好放鬆，甚至肚子還需出力才能排尿，無法好好完成解尿，容易殘留尿液在膀胱內，長期就會衍生膀胱過動等疾病。 加州大學泌尿外科系教授傑西·米爾斯博士（Dr Jesse N. Mills）指出，對於那些難以長時間站立的男性來說，坐著小便是一個更好的選擇，能夠更多地使用腹部肌肉，把最後幾滴尿排出來，徹底排空膀胱內的尿液。 若是已有排尿困難的問題，楊旻鑫建議坐在馬桶上時，腳下還可以踩凳子讓膝蓋高於肚臍，可讓括約肌更放鬆、小便解得更順利，不會殘存尿液。 ▲男性若有攝護腺肥大的問題，也會有解尿困難的相關症狀，例如尿不乾淨、或是內褲沾到餘尿等。（示意圖／CTWANT提供） 另外，隨著年齡增長，男性也會逐漸出現攝護腺肥大的問題，更容易在解尿完一陣子後，才又漏出些許尿液。楊旻鑫說，「這就是台語俗稱的『閃尿尾』，意思就是最後會尿一些在內褲上，導致整個人散發一股尿騷味，門診時我們會教患者解尿後，再按壓會陰部擠出殘餘尿液，就能避免這樣的情形。」 別以為只有老人家才有這狀況，楊旻鑫透露，門診時也遇過年輕男性有「閃尿尾」的狀況，推測可能是生活作息不佳、壓力大，造成括約肌無法放鬆，所以才導致這種尷尬的結果，建議要調整生活步調，避免括約肌過度緊繃，就能逐漸恢復健康。 延伸閱讀 ▸ 尿出一身病3／「陰道電極」刺激肌肉收縮 膀胱打肉毒換一夜好眠