刻赤大橋被炸 二十大預備會登場 【10.10紀元頭條】習普「最關鍵時刻」來臨 克里米亞大橋被炸 重創俄軍補給線 普京換將 10月8日，俄羅斯國防部更換了烏克蘭戰場指揮官，新任命的將領是陸軍大將蘇羅維金（Sergei Surovikin），此前他負責烏克蘭南部戰場。另外，當天早些時候，連接克里米亞與俄羅斯的交通要道「克里米亞大橋」、也稱刻赤大橋（Kerch bridge）發生巨大爆炸，截至發稿，俄方稱已造成3人罹難，大橋已經恢復部份通車。 克里米亞大橋是俄羅斯向克里米亞半島運送物資的重要通道。8日清晨發生爆炸，引發大火和濃濃黑煙。有目擊者稱，幾公里外都能聽到爆炸聲響。現場畫面顯示公路橋面坍塌、沉入海中，橋的鐵路部份路段則被燒成焦黑。俄羅斯當局表示，這起事件是由一輛卡車在橋上爆炸所引起，正在立案調查。 俄羅斯調查委員會發言人佩欽科：「根據初步信息，今天早上一輛來自（俄羅斯）達曼半島的卡車，在克里米亞大橋的公路橋爆炸，導致駛向克里米亞半島的鐵路列車七個油箱起火。最終導致大橋的兩條車道部份坍塌。」 克里米亞大橋，全長19公里，2018年落成。是2014年俄羅斯聯邦吞併烏克蘭克里米亞半島後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）下令建造，普京本人還曾親自在橋上駕駛大卡車，慶祝通車。路透社報道，這座橋目前是俄羅斯運送武器和物資到烏克蘭南部的重要道路，目前還不清楚這起爆炸是蓄意攻擊還是意外。不過，烏克蘭民眾為此感到開心。 烏克蘭首都基輔民眾：我被大橋爆炸的新聞震醒了，沒有人知道是如何發生的，但這並不重要。每個人都在等待，不僅僅是我們。心情有所好轉，我們甚至決定出去走走。 烏克蘭首都基輔民眾：我們一直在等待大橋起火的那一刻。我想所有的烏克蘭人都在等待這件事，我們非常滿意，終於開始了。 烏克蘭首都基輔民眾：這個消息令人非常高興。很遺憾沒有在昨天普京生日時發生。 烏克蘭總統府顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak），在Twitter表示這起事件只是個「開端」，「所有非法的東西都必須被摧毀，被偷盜的東西必須歸還烏克蘭，俄羅斯佔領的所有地方都必須收復」，但並未表示烏克蘭當局跟這起事件有直接關係。 俄軍節節敗退 專家：普京「不成功便成仁」時刻來臨