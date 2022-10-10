Trip.com 10月11日推出Mega Sale萬聖派對優惠活动

台北2022年10月10日 /美通社/ — 不給糖就搗蛋，10月底的萬聖節應該怎麼玩？Trip.com將在10月11日（週二）上午10時至13日（週四）晚間11時59分期間，誠意推出Mega Sale萬聖派對超狂優惠，讓大家在月初就可以鎖定旅遊好去處 。用戶有機會以超低價入住5星級飯店、和一眾好友飯店開趴玩翻萬聖以外，更可以搶購「買一送一」等當地體驗優惠；活動期間還有飯店、機票、當地體驗的優惠代碼天天送。Trip.com讓用戶用超好康的價格選購想要的旅遊商品 。 1. 五星飯店快閃破盤價開賣 快閃活動期間，用戶可在活動頁面以超優惠價格搶購多家豪華熱門飯店。Trip.com本次帶來的三間飯店，都擁有絕美景觀，讓大家在開趴的同時，可以俯瞰璀璨夜景，盡享愜意之美。人氣熱賣飯店包括： 10月11日（週二）中午12時起， 高雄寒軒國際大飯店：矗立於林蔭濃密的四維路大道旁、位居市中心的高雄寒軒國際大飯店， 擁有四十二層高聳入雲的美觀建築設計，能將高雄的全景一覽無遺 。該飯店擁有四通八達的交通，機場、購物、娛樂、名勝古跡剎彼鄰 。Trip.com這次帶來的是最有特色、在房內即可俯瞰高雄夜景的全景客房含早餐，超值優惠價限量30晚。 10月12日（週三）中午12時起， 台北時代寓所：該飯店是希爾頓全球飯店集團旗下一員，以富有巧思的設計與細節規劃、摩登現代的藝術空間，結合台灣獨有濃厚人情味與待客之道的上心服務。飯店位置極為便利，三分鐘車程可抵「華山1914文化創意產業園區」和亞洲50咖啡廳「興波咖啡」等。大家不妨萬聖節的時候去周邊探索下獨具台北文藝風味的萬聖節主題活動。本次優惠的是：大床客房含早餐/下午茶/氣泡酒三選一(餐飲代金)，超值優惠價限量30晚。 10月13日（週四）中午12時起， 新北板橋凱撒大飯店：該飯店位於新北市都會型商圈，客房以現代設計為主，除了可以在客房內舒舒服服地泡澡以外，該飯店最大的特色就是擁有高空網美泳池 。一年一度的新北板橋耶誕城即將開城，距離飯店近在咫尺，期盼和三兩好友相聚，擁有休閒輕鬆住宿體驗的話，這家飯店絕對是不二之選